कांग्रेस संस्थापन पक्षले भन्यो- विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकियो, निर्वाचनमा होमिनू

२० पुस, काठमाडौं । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाउनुभएको संस्थापन पक्षका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सभापति देउवा निवास महाराजगंजमा आइतबार बसेको बैठकले पार्टीले नियमित महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा बिशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं आउनुपर्ने जरुरत नरहेको सन्देश प्रवाह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । देशभरबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि र साथीहरूलाई यहाँ आउन पर्ने जरुरत छैन भन्दै निर्वाचनमा होमिन आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ,’ निधिले भने ।
साथै, बैठकले देशभरका नेता तथा कार्यकर्तालाई आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा होमिनका लागि आग्रह गरिएको उनले बताए ।
यसैबीच कांग्रेसले पुन: कार्यसम्पादन समिति बैठक आह्वान गरेको छ । बैठक पुस २१ गते सोमबार दिउसो १ बजे बोलाइएको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
पुसमा हुने भनिएको पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमा सारिएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुसमा नै विशेष महाधिवेशन गर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
