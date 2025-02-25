News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्पेनिस लालिगामा रियल मड्रिडले रियल बेटिसलाई ५-१ गोलअन्तरले हराएको छ।
- गोन्जालो गार्सियाले ह्याट्रिक गरे भने राउल एसेन्सियो र फ्रान गार्सियाले एक-एक गोल गरे।
- रियलको १९ खेलबाट ४५ अंक भएको छ भने बार्सिलोनाको ४९ अंक छ।
२१ पुस, काठमाडौं । स्पेनिस लालिगा फुटबलमा रियल मड्रिडले फराकिलो जित हासिल गरेको छ । गएराति भएको खेलमा रियल मड्रिडले रियल बेटिसलाई ५-१ गोलअन्तरले हराएको हो ।
रियलको जितमा गोन्जालो गार्सियाले ह्याट्रिक गरे भने राउल एसेन्सियो र फ्रान गार्सियाले एक-एक गोल गरे । बेटिसका चुचो हर्नान्डेजले गरेको गोल सान्त्वना बन्यो ।
खेलको २०औं मिनेटमा गोन्जालोले गोल गरेका थिए । दोस्रो हाफको ५०औं मिनेटमा गोन्जालोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टोलीको अग्रता पनि दोब्बर पारे ।
५६औं मिनेटमा एसेन्सियोले गोल गर्दै रियललाई ३-० ले अगाडि राखे । ६६औं मिनेटमा चुचोले गोल गर्दै गोलअन्तर घटाए ।
८२औं मिनेटमा गोन्जालोले ह्याट्रिक पूरा गरे । इन्जुरी समयमा फ्रानले गोल गरेपछि रियल ५-१ ले विजयी भयो ।
जितपछि रियलले शीर्षस्थानको बार्सिलोनासँग अंकदूरी घटाएको छ । रियलको १९ खेलबाट ४५ अंक भएको छ । बार्सिलोनाको ४९ अंक छ ।
पराजित बेटिस २८ अंकसहित छैटौं स्थानमा छ ।
