डेजर्ट भाइपर्सले जित्यो इन्टरनेशनल लिग टी-२० को उपाधि

- डेजर्ट भाइपर्सले यूएईमा सम्पन्न इन्टरनेशनल लिग टी-२० क्रिकेटको फाइनलमा एमआई इमिरेट्सलाई ४६ रनले हराउँदै पहिलोपटक उपाधि जितेको छ।
- भाइपर्सले दिएको १८३ रनको लक्ष्य पछ्याएको एमआई १८.३ ओभरमा १३६ रनमा अलआउट भएको छ।
- डेभिड पेन र नसीम शाहले ३-३ विकेट लिए भने कप्तान साम करानले अविजित ७४ रन बनाए।
२१ पुस, काठमाडौं । डेजर्ट भाइपर्सले यूएईमा सम्पन्न इन्टरनेशनल लिग टी-२० क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । गएराति भएको फाइनलमा एमआई इमिरेट्सलाई ४६ रनले हराउँदै भाइपर्सले पहिलोपटक उपाधि जितेको हो ।
भाइपर्सले दिएको १८३ रनको लक्ष्य पछ्याएको एमआई १८.३ ओभरमा १३६ रनमा अलआउट भयो । शाकिब अल हसनले सर्वाधिक ३६ रन बनाए भने कप्तान कायरन पोलार्डले २८ रन बनाए ।
भाइपर्सका लागि डेभिड पेन र नसीम शाहले ३-३ विकेट लिए भने खुजेमा तनभीर र उसमान तारिकले २-२ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको डेजर्टले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १८२ रन बनाएको थियो । कप्तान साम करानले अविजित ७४ रन बनाए भने म्याक्स होल्डेनले ४१ रन बनाए ।
एमआईका फजलहक फारुकीले २ विकेट लिँदा अरब गुलले १ विकेट लिए।
सन् २०२३ देखि सुरु भएको आईएल टी-२० को पहिलो उपाधि गल्फ जायन्ट्सले जितेको थियो । त्यसपछि २०२४ मा एमआई इमिरेट्सले अनि गत संस्करण दुबई क्यापिटल्सले जितेको थियो ।
