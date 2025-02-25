जिल्लास्तरीय स्नूकरको फाइनलमा अजय र रुकु भिड्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बुटवलमा जारी जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिताको फाइनलमा अजय सुनार र रुकु खान पुगेका छन्।
- प्रतियोगितामा १ सय २८ जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् र फाइनल खेल पुस २१ गते हुनेछ।
- विजेताले एक लाख, उपविजेताले ५० हजार र उच्च स्कोररले २० हजार पुरस्कार पाउनेछन्।
२० पुस,बुटवल । बुटवलमा जारी जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिताको फाइनलमा अजय सुनार र रुकु खान पुगेका छन् ।
बुटवलस्थित खस्यौली स्नूकर क्लबमा शनिबार बेस्ट अफ नाइनका आधारमा भएका खेलमा कुडल श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै रुकु खान र कशिश क्षेत्रीलाई पराजित गर्दै अजय सुनार फाइनल प्रवेश गरेका हुन् ।
नेपाल बिलियर्ड्स पुल तथा स्नूकर संघ रुपन्देहीको आयोजनामा पुस १४ देखि जारी नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगितामा जिल्लाका १ सय २८ जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका खेल संयोजक विजय गुरुङले बताए ।
पुस २१ गते सोमबार फाइनल खेल हुने छ । प्रतियोगिताको विजेताले एक लाख, उपविजेताले ५० हजार तथा उच्च स्कोररले २० हजार, उदीयमान खेलाडी र अनुशासित खेलाडीले ५-५ हजार र स्नूकर स्टीक प्राप्त गर्ने संघका अध्यक्ष सुजन पुनले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितालाई बुटवल उपमहानगरपालिका, उद्योगी चुन्नु पौडेल, कमलजंग कुंवर लगायतले आर्थिक सहयोग गरेका आयोजक संघका महासचिव प्रकाश क्षेत्रीले बताए ।
सोमबार साँझ साढे ५ बजे हुने समापन समारोहमा विजेता, उपविजेता र अन्य विधाका उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ ।
प्रतिक्रिया 4