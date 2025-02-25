+
इंग्लिस प्रिमियर लिग :

इन्जुरी समयमा एन्जोले गोल गरेपछि सिटी बराबरीमा रोकियो

२०८२ पुष २१ गते ८:०६

  • इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सीबीचको खेल बराबरीमा रोकिएको छ।
  • सिटीका तिजानी रेन्डर्सले ४२औं मिनेटमा गोल गरे भने चेल्सीका एन्जो फर्नान्डेसले इन्जुरी समयमा गोल गरे।
  • सिटीको २० खेलमा ४२ अंक छ भने आर्सनलको ४८ अंक छ र चेल्सी ३१ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ।

२१ पुस, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग बराबरीमा रोकिएको छ ।

सिटीको घरेलु मैदान इतिहाद स्टेडियममा भएको खेलमा चेल्सीले इन्जुरी समयमा गोल गरेर सिटीबाट अंक खोसेको हो ।

सिटीका लागि खेलको ४२औं मिनेटमा तिजानी रेन्डर्सले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए ।

खेलको इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा एन्जो फर्नान्डेसले गोल गर्दै चेल्सीको हार टारे ।

यस बराबरीपछि दोस्रो स्थानको सिटीले शीर्षस्थानको आर्सनलसँग अंकदूरी घटाउने मौका गुमाएको छ ।

सिटीको २० खेलमा ४२ अंक छ भने आर्सनलको ४८ अंक छ । चेल्सी ३१ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ ।

अनलाइनखबर
