इन्जुरी समयमा एन्जोले गोल गरेपछि सिटी बराबरीमा रोकियो

- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सीबीचको खेल बराबरीमा रोकिएको छ।
- सिटीका तिजानी रेन्डर्सले ४२औं मिनेटमा गोल गरे भने चेल्सीका एन्जो फर्नान्डेसले इन्जुरी समयमा गोल गरे।
- सिटीको २० खेलमा ४२ अंक छ भने आर्सनलको ४८ अंक छ र चेल्सी ३१ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ।
२१ पुस, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग बराबरीमा रोकिएको छ ।
सिटीको घरेलु मैदान इतिहाद स्टेडियममा भएको खेलमा चेल्सीले इन्जुरी समयमा गोल गरेर सिटीबाट अंक खोसेको हो ।
सिटीका लागि खेलको ४२औं मिनेटमा तिजानी रेन्डर्सले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
खेलको इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा एन्जो फर्नान्डेसले गोल गर्दै चेल्सीको हार टारे ।
यस बराबरीपछि दोस्रो स्थानको सिटीले शीर्षस्थानको आर्सनलसँग अंकदूरी घटाउने मौका गुमाएको छ ।
सिटीको २० खेलमा ४२ अंक छ भने आर्सनलको ४८ अंक छ । चेल्सी ३१ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ ।
