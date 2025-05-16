+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले १६ दिनसम्म कति कमायो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १३:४९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • झरीपछिको इन्द्रेणी फिल्मले प्रदर्शनको १६ दिनसम्म देशब्यापी ९३ लाख ८३ हजार ५१६ नेरु ग्रस कमाइ गरेको छ।
  • फिल्मले १९ पुससम्म २९ हजार ६८३ वटा टिकट बेचेको छ र अहिलेसम्म १ करोड नेरु कमाउन सकेको छैन।
  • काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहसहित टिमले प्रचार गरे पनि फिल्मले १ करोड कमाउन नसकेको छ।

काठमाडौं । ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ फिल्मले प्रदर्शनको १६ दिनसम्म देशब्यापी ९३ लाख ८३ हजार ५१६ नेरु ग्रस कमाइ गरेको छ । फिल्मले अहिलेसम्म पनि १ करोडको आँकडा पार गर्न सकेको छैन ।

सिनेपाः बक्सअफिसले सोमबार पछिल्लो शनिबार (१९ पुस) सम्मको कलेक्सन विवरण बाहिर ल्याएको छ । सोही अवधिसम्म फिल्मले २९ हजार ६८३ वटा टिकट बेचेको छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहसहित उनी निकट टिमले गरेको ब्यापक प्रचारप्रसारको बाबजुद पनि फिल्मले १ करोड कमाउन नसकेको हो ।

आउने सप्ताहन्त यो फिल्मले कस्तो पिकअप लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । अर्जुन घिमिरे पाँडे निर्देशित फिल्म भ्रष्टाचार र बेथितीविरुद्ध युवापुस्ताले थालेको संघर्षमा केन्द्रित छ ।

यो फिल्मबाट पाका अभिनेता गणेश उप्रेतीले लामो समयपछि पुनरागमन गरेका छन् ।

झरीपछिको इन्द्रेणी बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेरेपछि विनोद चौधरी : म फिल्ममा आउने सम्भावना छ

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेरेपछि विनोद चौधरी : म फिल्ममा आउने सम्भावना छ
रविसहितका रास्वपा नेताहरू ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेर्न हलमा

रविसहितका रास्वपा नेताहरू ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेर्न हलमा
बालेनले पनि प्रचार गरेको ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले कमायो मात्र ६२ लाख

बालेनले पनि प्रचार गरेको ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले कमायो मात्र ६२ लाख
क्यूएफएक्सले जानाजान ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ लाई शो दिएन : निर्देशक पाँडे

क्यूएफएक्सले जानाजान ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ लाई शो दिएन : निर्देशक पाँडे
रोजमान महर्जनको स्वरमा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले ल्यायो भजन

रोजमान महर्जनको स्वरमा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले ल्यायो भजन
झरीपछिको इन्द्रेणी : नयाँ गीतमा सन्तान- अभिभावकको मर्मस्पर्शी चित्रण

झरीपछिको इन्द्रेणी : नयाँ गीतमा सन्तान- अभिभावकको मर्मस्पर्शी चित्रण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित