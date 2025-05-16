+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चिनियाँ गिरोहको योजनामा अफिस नै खडा गरेर साढे १२ करोड अनलाइन ठगी

७० हजार सदस्य बनाएर धमाधम ठगीको धन्दा

खैरहनी नगरपालिका-६ मा एसएमसी एड्भरटाइजिङ सर्भिस प्रालि नामको कम्पनी खोली त्यसको आवरणमा नेटवर्क विस्तार गरेर ठूलो रकम ठगी गरेको खुलेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १७:२९

२१ पुस, काठमाडौं । चिनियाँ गिरोहको योजनामा चितवनमा कार्यालय नै खडा गरेर साढे १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको खुलेको छ ।

खैरहनी नगरपालिका-६ मा एसएमसी एड्भरटाइजिङ सर्भिस प्रालि नामको कम्पनी खोली त्यसको आवरणमा नेटवर्क विस्तार गरेर ठूलो रकम ठगी गरेको खुलेको हो । केन्द्रीय साइबर ब्युरोले लामो अनुसन्धानपछि यो गिरोहका ११ सदस्य पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा चिनियाँ नागरिक हि जिन्जाङ, तनहुँका १९ वर्षीय सौगात थापा, नुवाकोटका वीरबहादुर तामाङ, चितवनका सोनम खातुन टोखाकी प्रिया केसी, गुल्मीकी मोनिका गुरुङ, धादिङकी गीता गुरुङ, पर्साका नासिर मियाँ अन्सारी, पर्साकै सायरा खातुन र बाराका राम निवासप्रसाद कलवार छन् ।

यो समूहविरुद्ध अहिलेसम्म २५५ वटा सामूहिक उजुरी आएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले बताए । ठगिने एकै परिवारका धेरै सदस्यसमेत छन् । अहिलेसम्मको उजुरीअनुसार १२ करोड ८ लाख १६ हजार ३७२ रुपैयाँ ठगी भएको खुलेको छ । यो संख्या थप बढ्न सक्ने प्रहरीले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आवरण देखाएर यो समूहले अनलाइन स्क्यामिङ गरेको प्रहरीले बताएको छ । विश्वप्रसिद्ध फिल्म कम्पनीहरू युनिभर्सल, वार्नर ब्रोस, डेन्सीसँग सहकार्य रहेको र चलिचित्रको विज्ञापन हेरेवापत पैसा पाइने झुटो दाबी गरी एसएमसी नामको मोबाइल एपमा आबद्ध गराएको खुलेको एसपी अवस्थीले बताए ।

पिरामिड शैलीमा संगठन विस्तार गरी संगठित रुपमा ठगी गरेको प्रहरीले बताएको छ । यसमा ७० हजार सदस्य रहेका छन् । सदस्यहरुलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।

ए वर्गीकरणमा परेकालाई १२ प्रतिशत कमिसन र दैनिक कामको ५ प्रतिशत, बी लेभलकालाई निक्षेपमा ४ प्रतिशत र दैनिक कामको २ प्रतिशत कमिसन र सी लेभलकालाई निक्षेपमा १ प्रतिशत र दैनिक कामको १ प्रतिशत नै आम्दानी हुने प्रलोभन देखाएको प्रहरीले बताएको छ ।

उनीहरूले कुनै काम नगरी नयाँ सदस्यहरूको पैसाबाट पुरानालाई प्रतिफल दिने पोन्जी मोडल अपनाएको प्रहरीले बताएको छ । यसका साथै ब्ल्याक रक जस्ता काल्पनिक कोषमा रकम राख्ने र दैनिक १.२ प्रतिशतसम्भ्म प्रतिफल दिने भन्दै ठगी गरेको ब्युरोले बताएको छ ।

अनलाइन ठगी नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित