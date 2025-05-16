अनलाइन ठगी बढेपछि चलचित्रकर्मीलाई बोर्डको आग्रह : बलियो पासवर्ड राख्नू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चलचित्र विकास बोर्डले कलाकार तथा चलचित्रकर्मीको नाम र फोटो दुरुपयोग गरी अनलाइन ठगी बढेकाले सजग हुन आग्रह गरेको छ।
- बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा बलियो पासवर्ड र ‘टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ अनिवार्य प्रयोग गर्न सुझाएको छ।
- प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पनि कलाकारको नाममा पैसा माग्दा पुष्टि नगरी रकम नपठाउन सचेत गराएको छ।
काठमाडौं । कलाकार तथा चलचित्रकर्मीको फोटो र नाम दुरुपयोग गरेर अनलाइन ठगीका घटना हुन थालेपछि चलचित्र विकास बोर्डले सजग हुन आग्रह गरेको छ ।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले चलचित्रकर्मीलाई आफ्ना सामाजिक सञ्जालका खातामा बलियो पासवर्ड र ‘टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ अनिवार्यरुपमा प्रयोग गर्न सुझाएको छ ।
कसैले कलाकार वा चलचित्रकर्मीको नाममा पैसा मागेमा, वास्तविक व्यक्ति हो भनी पुष्टि नगरी कुनै पनि रकम नपठाउन समेत भनेको छ ।
पछिल्लो समय फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्स एप लगायतका सामाजिक सञ्जालमा कलाकार तथा चलचित्रकर्मीको तस्वीर प्रयोग गरि नक्कली आइडी बनाउने, वास्तविक आइडी ह्याक गर्ने, साथीभाइ र शुभचिन्तकसँग पैसा माग्ने ठगीका घटना बढिरहेको तर्फ बोर्डले सचेत समेत गराएको छ ।
पछिल्ला केही सातायता चर्चित फिल्म र संगीत क्षेत्रका कलाकारको नाम र फोटो दुरुपयोग गरि अनलाइन ठगीका घटना बढेका छन् । प्रहरीको साइबर ब्यूरोले समेत यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4