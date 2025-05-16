नीलसागर सेवा आश्रममा सुविसुको नि:शुल्क वाइफाई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुविसु लिमिटेडले २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नीलसागर सेवा आश्रममा निशुल्क वाइफाई जडान गरेको छ।
- नीलसागर सेवा आश्रममा २५० भन्दा बढी वृद्धवृद्धा र बालबालिकाले आश्रय पाएका छन्।
- सुविसु लिमिटेडले देशका विभिन्न स्थानमा सेवा तथा राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
२१ पुस, काठमाडौं । नेपाललाई विगत २५ वर्षदेखि इन्टरनेट तथा टेलिभिजन सेवामार्फत जोड्दै आएको सुविसु लिमिटेडले नीलसागर सेवा आश्रममा निशुल्क वाइफाई जडान गरिदिएको छ । २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)अन्तर्गत नि:शुल्क वाइफाई जडान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नीलसागर सेवा आश्रमले वृद्धवृद्धा तथा अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिँदै आएको छ । यहाँ २५० भन्दा बढीले आश्रय पाएका छन् । तीमध्ये ८० भन्दा बढी बालबालिका र १५० भन्दा बढी वृद्धवृद्धा छन् ।
‘यो निशुल्क वाइफाई केवल इन्टरनेट कनेक्सन मात्र नभई उनीहरूलाई समाज र संसारसँग जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो’ सुविसुले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ‘यसले सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन र सम्पर्कको अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने अपेक्षा छ ।’
२५ औं वर्षको अवसरमा कम्पनीले देशका विभिन्न स्थानमा सेवा तथा राहत वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसै वर्ष कम्पनीले हिंशी राम जैसवाल अनाथ आश्रम, गरुडा तथा अमृता अनाथ आश्रम, कलैयामा राहत तथा आवश्यक सामग्री वितरण गरेको थियो । जसमा गरुडाका २३ जना र कलैयाका १७ जना बालबालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याएको थियो ।
यसका साथै, सुविसुले २५ वर्षको अवसरमा धादिङ जिल्लाको बाहिरा विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरी शिक्षा र प्रविधिलाई जोड्ने पहल समेत गरेको छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय मोहन साउदले केवल प्रविधि विस्तार मात्र नभई समाजप्रतिको जिम्मेवारीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउँदै लगिएको बताए ।
