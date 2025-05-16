+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नीलसागर सेवा आश्रममा सुविसुको नि:शुल्क वाइफाई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुविसु लिमिटेडले २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नीलसागर सेवा आश्रममा निशुल्क वाइफाई जडान गरेको छ।
  • नीलसागर सेवा आश्रममा २५० भन्दा बढी वृद्धवृद्धा र बालबालिकाले आश्रय पाएका छन्।
  • सुविसु लिमिटेडले देशका विभिन्न स्थानमा सेवा तथा राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाललाई विगत २५ वर्षदेखि इन्टरनेट तथा टेलिभिजन सेवामार्फत जोड्दै आएको सुविसु लिमिटेडले नीलसागर सेवा आश्रममा निशुल्क वाइफाई जडान गरिदिएको छ । २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)अन्तर्गत नि:शुल्क वाइफाई जडान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

नीलसागर सेवा आश्रमले वृद्धवृद्धा तथा अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिँदै आएको छ । यहाँ २५० भन्दा बढीले आश्रय पाएका छन् । तीमध्ये ८० भन्दा बढी बालबालिका र १५० भन्दा बढी वृद्धवृद्धा छन् ।

‘यो निशुल्क वाइफाई केवल इन्टरनेट कनेक्सन मात्र नभई उनीहरूलाई समाज र संसारसँग जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो’ सुविसुले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ‘यसले सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन र सम्पर्कको अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने अपेक्षा छ ।’

२५ औं वर्षको अवसरमा कम्पनीले देशका विभिन्न स्थानमा सेवा तथा राहत वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

यसै वर्ष कम्पनीले हिंशी राम जैसवाल अनाथ आश्रम, गरुडा तथा अमृता अनाथ आश्रम, कलैयामा राहत तथा आवश्यक सामग्री वितरण गरेको थियो । जसमा गरुडाका २३ जना र कलैयाका १७ जना बालबालिकाहरूलाई सहयोग पु‍र्‍याएको थियो ।

यसका साथै, सुविसुले २५ वर्षको अवसरमा धादिङ जिल्लाको बाहिरा विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरी शिक्षा र प्रविधिलाई जोड्ने पहल समेत गरेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय मोहन साउदले केवल प्रविधि विस्तार मात्र नभई समाजप्रतिको जिम्मेवारीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउँदै लगिएको बताए ।

नीलसागर सेवा आश्रम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रुकुम पूर्वको टेलिफोन र इन्टरनेट समस्याबारे सञ्चारमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

रुकुम पूर्वको टेलिफोन र इन्टरनेट समस्याबारे सञ्चारमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा नक्कली नोटको कारखाना, मेशिनसहित समातिए २ जना

काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा नक्कली नोटको कारखाना, मेशिनसहित समातिए २ जना
शेखर कोइरालाको द्विविधा

शेखर कोइरालाको द्विविधा
वरिष्ठ सईसम्मलाई पदस्थापन भएको कार्यालय पुगेपछि मात्रै बढुवाको दर्ज्यानी चिह्न

वरिष्ठ सईसम्मलाई पदस्थापन भएको कार्यालय पुगेपछि मात्रै बढुवाको दर्ज्यानी चिह्न
कांग्रेसको निष्कर्ष : राष्ट्रिय सभामा तालमेल नगरे परिणाम आउँदैन

कांग्रेसको निष्कर्ष : राष्ट्रिय सभामा तालमेल नगरे परिणाम आउँदैन
सौगातलाई ‘दाइ’ भनेपछि ट्रोल भएकी सृष्टिले माफी मागिन्

सौगातलाई ‘दाइ’ भनेपछि ट्रोल भएकी सृष्टिले माफी मागिन्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित