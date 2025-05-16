खिम्ती-२ हाइड्रोपावरका कर्मचारीबीच कुटाकुट, तीन जना घाइते

२१ पुस, काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको जिरी ९ उर्लेनीमा रहेको खिम्ती २ हाइड्रोपावरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू बीच कुटाकुट भएको छ ।
सामान्य वादविवादलाई लिएर एक आपसमा कुटाकुट हुँदा तीन जना घाइते भएका छन् ।
दोलखा प्रहरीका अनुसार कुटपिटबाट सुर्खेतको भेरीगंगाका ३७ वर्षीय खड्कबहादुर बस्नेत, रामेछापको उमाकुण्ड-१ का २८ वर्षीय जगत बस्नेत र दोलखाको जिरीका २६ वर्षीय सुभाष तामाङ घाइते भएका छन् ।
घाइते तीनै जनालाई उपचारका लागि जिरी अस्पताल लगिएको दोलखा प्रहरीका सूचना अधिकारी श्रीराम तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए ।
पक्राउ पर्नेमा रामेछाप गोकुलगंगाका २६ वर्षीय कमानसिंह तामाङ, बाँके राजपुरका २२ वर्षीय राम गुरुङ र नवलपरासी बर्दाघाटका २४ वर्षीय नवीन उपाध्याय रहेका छन् ।
कर्मचारीहरूबीच के कारणले विवाद भएको हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
