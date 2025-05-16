+
+
ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

गोंगबुको होटलमा लागुऔषधको कारोबार, समातिए २ युवा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १४:३९

  • काठमाडौंको गोंगबुस्थित होटलमा लागुऔषध खैरो हेरोइन बिक्री वितरण भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोटका २६ वर्षीय महेन्द्र तामाङ र बाग्लुङकी २२ वर्षीया निरुता अदेही मगर छन्।
  • उनीहरूबाट ७.२१ ग्राम खैरो हेरोइन र लागु औषध तौलनले मेसिन बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको छ।

२२ पुस, काठमाडौं । गोंगबुको एक होटलमा लागुऔषध खैरो हेरोइन बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–११ का २६ वर्षीय महेन्द्र तामाङ र बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका घर भएकी २२ वर्षीया निरुता अदेही मगर छन् ।

उनीहरूबाट ७.२१ ग्राम खैरो हेरोइन र लागु औषध तौलनले मेसिन बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ ।

गोंगबु लागुऔषध
प्रतिक्रिया

