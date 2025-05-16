+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : प्रचण्ड सहमतिमा नआए कांग्रेस-एमालेले मात्रै सिट बाँडफाँट गर्ने तयारी

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते ९:०८
पाइल तस्वीर

२३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म पनि प्रमुख दलहरुले सिट बाँडफाँट गरी तालमेलको प्रयास जारी राखेका छन् । तर तालमेलको अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले ‘बोली फेरेपछि’ सिट बाँडफाँटमा सहमति नजुटेको कतिपय नेताहरु बताउँछन् । त्यसैले कांग्रेस-एमालेबीच मात्रै सिट बाँडफाँटको प्रयास भइरहेको छ । ‘प्रचण्डजी सहमतिमा नआए कांग्रेसले १० र एमालेले ८ सिट लिने विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राष्ट्रियसभामा २० फागुनदेखि रिक्त हुने १९ मध्ये १८ सिटका लागि (एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने) आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि आज (बुधबार) बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ ।

सुरुमा कांग्रेस–एमालेले ७–७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ३ र जसपा नेपालले १ सिट बाँडफाँट गरेर तालमेल गर्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो । तर, पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तालमेलका लागि अनिच्छुक देखिएका छन् । उनले मंगलबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कसैसँग तालमेल नगर्ने बताएका थिए । सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका नेताहरु बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा बढी सिट मागेपछि कुरा नमिलेको बताउँछन् । ‘प्रचण्डजी पहिले एग्री हुनुभएको थियो । ठीक छ भन्ने थियो । तर पछि फेरि हामीलाई त बढी चाहिन्छ भन्ने कुराले अलि मिलेको छैन,’ उनले बुधबार बिहान अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रवक्ता महतका अनुसार सुरुमा तीन सिटमा सहमत देखिएका प्रचण्डले पछिल्लो समय बोली फेलेर कम्तिमा चार सिट मागिरहेका छन् । त्यसैले सिट बाँडफाँटको टुंगो नलागेको बताइन्छ । यदि प्रचण्ड सहमतिमा नआए कांग्रेस र एमालेबीच मात्र सिट बाँडफाँट गर्ने तयारीमा नेताहरु छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेले राष्ट्रिय सभाका ८ उम्मेदवार टुंगो लगायो

एमालेले राष्ट्रिय सभाका ८ उम्मेदवार टुंगो लगायो
राष्ट्रिय सभाका लागि कांग्रेसले छान्यो ९ उम्मेदवार

राष्ट्रिय सभाका लागि कांग्रेसले छान्यो ९ उम्मेदवार
लुम्बिनीबाट कांग्रेसले बासुदेवलाई राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बनाउने

लुम्बिनीबाट कांग्रेसले बासुदेवलाई राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बनाउने
पूर्वमाओवादी भण्डारीलाई एमालेले बनायो राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार

पूर्वमाओवादी भण्डारीलाई एमालेले बनायो राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : ४ सिटमा नेकपाको दाबी

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : ४ सिटमा नेकपाको दाबी
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवार टुंगो लगाउन कांग्रेस कार्यसम्पादन बस्दै

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवार टुंगो लगाउन कांग्रेस कार्यसम्पादन बस्दै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित