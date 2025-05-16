+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवार टुंगो लगाउन कांग्रेस कार्यसम्पादन बस्दै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १५:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक २२ पुस, काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
  • बैठकमा माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवारको विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्।
  • एमालेले कांग्रेससँग ७ सिट माग गरी चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ र कांग्रेसले त्यसको ब्रिफिङ गर्नेछ।

२२ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक केहीबेरमा बस्दै छ । आजको बैठकमा माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवारको विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भोलि उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ । त्यसअघि नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।

१८ सिटका लागि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ठूला दल नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमालेबीच तालमेलको तयारी गरिएको छ ।

आज बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले उम्मेदवार छनोटको जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिने र नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले कांग्रेससँग ७ वटा सिट माग गरेर जाने पनि निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले एमालेको शीर्ष नेतृत्वसँग चुनावी तालमेलको विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।

आजको बैठकमा खड्काले एमालेसँगको छलफलको ब्रिफिङ गर्नेछन् । आजको बैठकअघि पार्टी कार्यालयअगाडि नेताहरूलाई बाटो छेक्दै केही कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए ।

सबै तस्बिर- चन्द्र आले/अनलाइनखबर

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राति अबेरसम्म बसेर पनि राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार तय गर्छौं : कांग्रेस

राति अबेरसम्म बसेर पनि राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार तय गर्छौं : कांग्रेस
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक स्थगित

कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक स्थगित
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बनाए विभिन्न समिति

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बनाए विभिन्न समिति
कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शनरत समूह र नेता निधिबीच चर्काचर्की

कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शनरत समूह र नेता निधिबीच चर्काचर्की
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय घेराउ

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय घेराउ
माघ ६ पछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाऔं : शेखर कोइराला

माघ ६ पछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाऔं : शेखर कोइराला

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित