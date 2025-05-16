चाँदीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, सुन घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ९३५ रुपैयाँ तोकेको छ।
- चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ५५ रुपैयाँले बढेको छ।
- सुनको भाउ बुधबार प्रतितोला २ लाख ६७ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन अघिल्लो दिनभन्दा ४ सय रुपैयाँले घटेको हो।
२३ पुस, काठमाडौं । बुधबार चाँदीको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि चाँदीको भाउ प्रतितोला ४ हजार ९३५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा आज ५५ रुपैयाँले चाँदी बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ८८० रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो । यसअघि पुस १४ गते चाँदीको भाउले ४ हजार ८९५ रुपैयाँको उच्चतम रेकर्ड बनाएको थियो ।
बुधबार सुनको भाउ सामान्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुनको भाउ प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले घटेको हो । महासंघले सुनको भाउ आज प्रतितोला २ लाख ६७ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ६८ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । पुस १३ गते सुनको भाउले हालसम्मकै उच्च रेकर्ड बनाएको छ । सो दिन सुन प्रतितोला २ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
