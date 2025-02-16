+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उज्वल थापाको डकुमेन्ट्री प्रिमियरमा प्रधानमन्त्री : हामीलाई अहिले उहाँको खालीपन महसुस छ

‘अहिलेको बेलामा फिल हुन्छ, उज्वल थापाजस्तो मान्छे हुनुपथ्र्यो अहिले । प्रदीप गिरीजस्ता पनि मान्छे हुनुपथ्र्यो जस्तो लाग्छ । आफ्नो जीवनको आयुको बारेमा मान्छेले तोक्नै सक्दैन ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते २०:१६
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • देशव्यापी रिलिजको दुई दिनअघि वृत्तचित्र 'दिमाग घोच्ने मान्छे' को प्रिमियर क्यूएफएक्सको लबिम हलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा गरिएको छ।
  • विवेकशिल साझा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष उज्वल थापाको जीवन संघर्ष र वैकल्पिक राजनीतिमा उनको भूमिकामा आधारित ११० मिनेटको डकुमेन्ट्री सुदीप भाजुले निर्देशन गरेका हुन्।
  • प्रधानमन्त्री कार्कीले थापाको राजनीतिक र सामाजिक योगदानको स्मरण गर्दै वर्तमान राजनीतिक अन्योलतामा उनको खालीपन महसुस भएको बताएकी छन्।

काठमाडौं । देशब्यापी रिलिजको दुई दिनअघि वृत्तचित्र ‘दिमाग घोच्ने मान्छे’ लाई प्रिमियर गरिएको छ । क्यूएफएक्सको लबिम हलमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहभागी भइन् ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल, जेनजी अभियन्ता रक्षा बम लगायत वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय अनुहारहरू प्रिमियरमा देखिए ।

विवेकशिल साझा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उज्वल थापाको जीवन संघर्ष र वैकल्पिक राजनीतिलाई अघि बढाउन उनले खेलेको भूमिकाको कथावस्तुमा डकुमेन्ट्री बनेको छ । ११० मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई सुदीप भाजुले निर्देशन गरेका हुन् ।

प्रिमियरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिलाई अघि बढाउन थापाले खेलेको भूमिका र उनको व्यक्तित्वको स्मरण गरिन् । वर्तमान राजनीतिक अन्योलताको बीचमा थापाको खालीपन महसुस भएको प्रधानमन्त्रीले बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘अहिले पनि हामीलाई उहाँको खालीपन महसुस छ, त्यस्तो मान्छे भैदिए हुन्थ्यो भन्ने । पल्टिकल टर्माइल छ, यस्तो बेला उहाँ हुनुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ । घोच्ने मान्छे त होइन, चेत दिलाउने समाजलाई, कन्सस गराउने, जगाउने मान्छेको रुपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

उज्वल थापालाई सम्झने सही तरिका

उज्वल र प्रदीप गिरीजस्ता मान्छे वर्तमान राजनीतिलाई जरुरी रहेको धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो । ‘अहिलेको बेलामा फिल हुन्छ, त्यस्तो मान्छे हुनुपथ्र्यो अहिले । प्रदीप गिरीजस्ता पनि मान्छे हुनुपथ्र्यो जस्तो लाग्छ । आफ्नो जीवनको आयुको बारेमा मान्छेले तोक्नै सक्दैन’ उनले भनिन् ।

उज्वल गम्भीर बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुँदा आफूले उनलाई चाँडै निको होस् भनेर हृदयबाटै भगवान गुहारेको स्मरण पनि कार्कीले गरिन् । ‘ मैले धेरैचोटी भगवानलाई प्रार्थना गरेँ । उहाँलाई बचाइदिनु भनेर भगवान गुहारेँ हृदयबाटै । तर, केही सीप चलेन । उहाँको डेथ भयो भनेर सुन्दा साह्रै दुःख लाग्यो’ उनले भनिन् ।

आफ्नो घरमा भोट माग्न आएको बेला थापासँग भेट भएको र कुराकानी भएको स्मरण पनि उनले गरेकी छन् । ‘म र मेरो श्रीमानले कुराकानी पनि गरेका थियौं । चुनावमा जितेर आउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेका थियौं’ उनले भनिन्, ‘उहाँ पल्टिकल मात्र होइन, सोसल अवधारणा पनि भएको मान्छे । बाटोघाटोमा भएको फोहोरलाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे । पार्टीको नाम विवेकशील । मानिसमा विवेक हा्स् भनेर कामना गर्दै पार्टीको नाम राख्नुभयो ।’

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने थापाको २०७८ साल जेठ १८ गते ४४ वर्षको उमेरमा कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको थियो ।

उनीबारेको उक्त डकुमेन्ट्री शुक्रबारदेखि देशभरका हलमा रिलिज तयारीमा छ । हलहरूले एड्भान्स टिकट बिक्री पनि खुलाएका छन् ।

उज्वल थापा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्ड : दीपेन्द्र र एरिका वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी

एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्ड : दीपेन्द्र र एरिका वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी
किन गरे चोलेन्द्रले पाँच वर्षपछि संसद् विघटनको फैसलामा हस्ताक्षर ?

किन गरे चोलेन्द्रले पाँच वर्षपछि संसद् विघटनको फैसलामा हस्ताक्षर ?
नेकपाले गठबन्धन तोड्यो, पोर्तेललाई राष्ट्रिय सभाको ढोका खुल्यो

नेकपाले गठबन्धन तोड्यो, पोर्तेललाई राष्ट्रिय सभाको ढोका खुल्यो
गुण्डु पुगेर लिङ्देनले भेटे ओली

गुण्डु पुगेर लिङ्देनले भेटे ओली
काठमाडौंका १० क्षेत्रमा एमालेले क-कसलाई गर्‍यो उम्मेदवार सिफारिस ? (सूची)

काठमाडौंका १० क्षेत्रमा एमालेले क-कसलाई गर्‍यो उम्मेदवार सिफारिस ? (सूची)
पलेशालाई एनएसजेएफ ‘ट्रेलब्लेजर अफ दि इयर’ अवार्ड

पलेशालाई एनएसजेएफ ‘ट्रेलब्लेजर अफ दि इयर’ अवार्ड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित