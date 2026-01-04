राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार माथि आज उजुरी दिन सकिने

२४ पुस, काठमाडौं । यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाहरुमाथि आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
हिजो सातै प्रदेश राजधानीमा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो ।
आज ती उम्मेदवारी उपर उजुरी परेमा यही पुस २५ र २६ गते मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।
यसैगरी पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने तथा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र पुस २८ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सभाको १८ सिटका लागि ४४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ती सिटमा आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भने फागुन ११ गते हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउन अब ५७ दिन बाँकी छ ।
