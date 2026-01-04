सिनामंगल–गोंगबु रुटमा बसयात्रुबाट पौने ३ लाख पाकेटमारी, ४ जना पक्राउ

२४ पुस, काठमाडौं । सिनामंगलबाट गोंगबु जान मयूर यातायातको बस चढेका एक यात्रुको २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पाकेटमारी भएको छ ।
बाग्लुङ नगरपालिका–४ घर भइ काठमाडौं मित्रनगर डेरा गरी बस्ने ३७ वर्षीय दीपेन्द्र शर्मा सिनामंगलबाट गोंगबु जान मयुर यातायात चढेका थिए । मित्रपार्क पुग्दानपुग्दै उनले बोकेको कालो रङको साइड ब्याक गायब भयो ।
त्यसपछि उनले २३ पुसमा प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएका थिए । लगत्तै अनुसन्धानमा खटिएको टोलीले चार जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौं दक्षिणकाली नगरपालिका–२ का ३७ वर्षीय सरोज खड्का, काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका–७ का ४२ वर्षीय विकाश लामा, तनहुँका ३३ वर्षीय राजु गुरुङ र ललितपुरका ३३ वर्षीय सुवास मगर छन् ।
उनीहरुलाई जाहेरी परेको ६ घण्टामै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
