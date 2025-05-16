+
कांग्रेस कार्यवाहक सभापति खड्काले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते ९:४९

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

यसअघि बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन तत्काल रोक्न अपिल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाको उपस्थितिमा हुन गइरहेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् कार्यवाहक सभापति खड्काले फेरि विशेष महाधिवेशन रोक्न आग्रह गर्ने बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का
