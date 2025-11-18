+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुदूरपश्चिममा ३५२ कैदीबन्दी अझै फरार

0Comments
Shares
जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८२ पुष २५ गते ९:५९

२४ पुस, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साढे तीन सय कैदीबन्दी फरार रहेको पाइएको छ । २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको बलमा विभिन्न कारागारबाट भागेकामध्ये ३५२ जना कैदीबन्दी पक्राउ गर्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका अनुसार तीन सय ३३ पुरुष र १९ महिला गरेर तीन सय ५२ जनाप्रतिवादी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै कैलाली कारागारबाट भागेका २२९ जना कैदीबन्दी बाहिरै छन् ।

कञ्चनपुर कारागारबाट भागेका ९७ जना, बाल सुधार गृह डोटी र बझाङ कारागारका १२/१२ जना, दार्चुला कारागारका ६ जना, डडेल्धुरा कारागारका ५ जना र बैतडी कारागारका एक जना कैदीबन्दी फरार अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न कारागारबाट एक हजार चार सय ५८ (१३८३ पुरुष र ७५ महिला) जना कैदीबन्दी बाहिर निस्किएर भागेका थिए । अहिलेसम्म प्रहरीले एक हजार ९४ जनालाई भने पक्राउ गरेर कारागार फर्काइसकेको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा लिएकामध्ये १०४९ जना पुरुष र ४५ महिला कैदीबन्दी रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रमुख डीआईजी ओमबहादुर रानाले जेनजी आन्दोलनका बेला कारागारबाट भागेर फरार भएका कैदीबन्दीको खोजी कार्य जारी राखिएको बताए ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र जिल्लामा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को नेतृत्वमा फरार कैदीबन्दीको खोजीका लागि छुट्टाछुट्टै टोली यसअघि नै गठन गरेको थियो । ती टोलीहरुले अहिले पनि फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्ने कामलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएर सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको डीआईजी राना बताउँछन् ।

‘जेनजी आन्दोलका बेला फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्न प्रदेश र जिल्लामा यसअघि नै टोली गठन गरेर काम गरिरहेका छौँ । पहिलो चरणमा फरार सबैजसो कैदीबन्दीको घर ठेगानासम्म पुगेर खोज्ने काम भइसकेको छ,’ डीआईजी रानाले भने, ‘भेटिएका कैदीबन्दीलाई पक्राउ गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । नभेटिएकाहरुको हकमा अहिले पनि व्यापक खोजी गरिरहेका छौँ ।’

डीआईजी रानाले भारततिर भागेका कैदीबन्दीलाई समेत नियन्त्रणमा लिन भारतीय पक्षसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।

फरार कैदीबन्दी सुदूरपश्चिम
लेखक
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित