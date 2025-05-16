+
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो युनियन पे कार्ड सेवा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १५:१६

  • नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ग्राहकका लागि एनआईएमबी युनियन–पे कार्ड सेवा सुरु गरेको छ।
  • बैंकले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत कार्ड शुल्क छुट दिने प्रारम्भिक अभियान सञ्चालन गरेको छ।
  • एनआईएमबी युनियन–पे कार्डले देशभित्र र विदेशमा सुरक्षित र विश्वव्यापी कारोबार गर्न मद्दत गर्नेछ।

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ग्राहकका लागि एनआईएमबी युनियन–पे कार्ड सेवा ल्याएको छ ।

बैंकले ग्राहकका लागि आधुनिक भुक्तानी समाधान विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित एनआईएमबी युनियन–पे कार्डको औपचारिक शुभारम्भ गरेको हो । युनियन–पे कार्डको सुरुवातसँगै बैंकले सुरक्षित, भरपर्दो तथा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य कार्ड सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पारेको छ ।

नवप्रवर्तनयुक्त सुविधासहित प्रस्तुत गरिएको एनआईएमबी युनियन–पे कार्डमार्फत ग्राहकले देशभित्र तथा विदेशमा सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्नेछन् । विश्वभरका लाखौं व्यापारी केन्द्र तथा एटीएममा स्वीकार्य यस कार्डले भुक्तानी, अनलाइन कारोबार तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रालाई अझ सरल र सुरक्षित बनाउनेछ ।

यस कार्डको औपचारिक शुभारम्भको अवसरमा बैंकले विशेष प्रारम्भिक अभियान अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी दुवै प्रकारका एनआईएमबी युनियन–पे कार्डमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत कार्ड शुल्क छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सीमित अवधिका लागि उपलब्ध यस आकर्षक अफरमार्फत ग्राहकले कुनै पनि कार्ड शुल्क नतिरी दीर्घकालीन कार्ड सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन्’ बैंकले भनेको छ ।

बैंकका हाल २७१ शाखा, २५९ एटीएम, ६५ एक्सटेन्स्न काउन्टर एवम् ६० शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा छन् ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक
‘लोन लस प्रोभिजन’ बढ्दा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफामा उच्च गिरावट

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले एनएमएका सदस्यलाई बैंकिङ सुविधामा छुट दिने

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६.२९ प्रतिशतमा गाडी कर्जा

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफा पौने ७ अर्ब

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका ग्राहकलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा विशेष छुट

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक ‘नेपालपे कार्ड’ मा आबद्ध

