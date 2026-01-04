+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देउवालाई कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको निम्तो

प्रमुख अतिथिका रूपमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्न निमन्त्रणा

दोस्रो विशेष महाधिवेशन आयोजकहरूको तर्फबाट देउवालाई प्रमुख आतिथ्यता ग्रहणको निम्तो दिइएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते १५:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन आयोजक समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख आतिथ्य ग्रहणको निम्तो दिएको छ।
  • व्यवस्थापन सचिवालयका संयोजक मनोजमणि आचार्यद्वारा हस्ताक्षतिपत्र देउवालाई बुझाइएको छ।
  • पत्रमा भनिएको छ, 'बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा, एकता र रुपान्तरणसहित अघि बढाउन दोस्रो ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन आयोजना हुन गइरहेको छ।'

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांगेसको दोस्रो महाधिवेशन आयोजक समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहभागिताको निम्तो बुझाएको छ ।

दोस्रो विशेष महाधिवेशन आयोजकहरूको तर्फबाट देउवालाई प्रमुख आतिथ्यता ग्रहणको निम्तो दिइएको हो ।

व्यवस्थापन सचिवालयका संयोजक मनोजमणि आचार्यद्वारा हस्ताक्षतिर पत्र देउवालाई बुझाइएको छ ।

‘बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा, एकता र रुपान्तरणसहित अघि बढाउन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास, मूल्य र परम्परासँग जोडिएको नेपाली कांग्रेसको दोस्रो ऐतिहासिक विशेष महाधिवशेन आयोजना हुन गइरहेको व्यहोरा अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ,‘ बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्न पर्ने देशको लागि’ भन्ने मूल मर्मका साथ हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोह निम्न मिति स्थान र समयमा हुने हुँदा उक्त समारोहको समुद्घाटन र गरिमामय प्रमुख आतिथ्यताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सादर आमन्त्रण गर्दछौं ।

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विवादमा निर्वाचन आयोगले भन्यो- नजिकबाट हेरिरहेका छौं

कांग्रेस विवादमा निर्वाचन आयोगले भन्यो- नजिकबाट हेरिरहेका छौं
कांग्रेस टकराव : विधि र विधानको आ-आफ्नै व्याख्या

कांग्रेस टकराव : विधि र विधानको आ-आफ्नै व्याख्या
शेखर कोइरालाको द्विविधा

शेखर कोइरालाको द्विविधा
प्रतिवेदन लेख्न गगन धुलिखेलमा, देउवालाई विशेष महाधिवेशनको जानकारी विश्वले दिने

प्रतिवेदन लेख्न गगन धुलिखेलमा, देउवालाई विशेष महाधिवेशनको जानकारी विश्वले दिने
नियमित महाधिवेशन नहुनु भनेको विशेषको ढोका ढकढक्याउनु हो : विश्वप्रकाश शर्मा

नियमित महाधिवेशन नहुनु भनेको विशेषको ढोका ढकढक्याउनु हो : विश्वप्रकाश शर्मा
कांग्रेसमा बल्झिँदै महाधिवेशन विवाद : विशेष पक्षधरले स्मरण पत्र बुझाउँदै

कांग्रेसमा बल्झिँदै महाधिवेशन विवाद : विशेष पक्षधरले स्मरण पत्र बुझाउँदै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित