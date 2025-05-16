नियमित अवरुद्ध पारेपछि विशेष महाधिवेशन अघि बढ्यो : गुरुराज घिमिरे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२७ पुस, काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले नियमित महाधिवेशन अवरुद्ध भएपछि विशेष महाधिवेशन अघि बढेको बताएका छन् ।
दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै घिमिरेले पार्टीलाई नवीन बनाउन प्रयास गर्दा संस्थापन पक्षले आफूहरूतर्फ ढुंगा प्रहार गरेकोसमेत बताए ।
संस्थापन पक्षले आफूहरूतिर फालेको ढुंगा जम्मा पारेर कांग्रेसको घर निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेसजस्तो सहनशील पार्टी एउटा पक्षलाई निस्तेज पार्ने ठाउँमा कसरी पुर्याउनुभयो ?,’ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘हामीमाथि पत्थर फाल्नुभएको छ, म फूलको थुंगा दिएर भन्न चाहन्छु, हामी तपाईंहरूले फालेका पत्थरलाई जम्मा पारेर कांग्रेसको घर बनाउन चाहन्छौं ।’
उनले कांग्रेसलाई यथास्थितिमा राख्न नसकिने भन्दै लोकतन्त्रको सुनिश्चित भविष्यका लागि नेपाली कांग्रेसले नयाँ नीति र नेतृत्व लिएर अघि बढ्ने बताए ।
उनले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर पूर्णता दिन पनि आह्वान गरे ।
‘म सभापति देउवालाई भन्न चाहन्छु, कार्यबाहक सभापति खड्कालाई आग्रह गर्न चाहन्छु मसँग तिक्तता रित्तिएको छ । यो विशेष महाधिवेशनलाई १०० प्रतिशतको महाधिवेशन बनाऔं । यो क्षणलाई नजरअन्दाज नगर्नुस् । बीपी र सुवर्णशम्शेरले मिलेर चलाएको पार्टी, उहाँहरूले गरेको अभ्यास र विधानको व्यवस्थालाई सबै मिलेर उत्सवको रुपमा अघि बढाऔं ।’
