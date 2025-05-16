+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुट होइन, विधानको आधारमा कांग्रेस चलोस् : पुष्पा भुसाल

पार्टीभित्र अवसरका लागि कुनै नेताको वरिपरि घुम्न नपरोस्

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भुसालले अब पार्टीभित्र अवसरका लागि कुनै नेताको वरिपरि घुम्न नपरोस् भन्ने कामना गरिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १७:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले पार्टी गुटको आधारमा नभई विधानको आधारमा चल्नुपर्ने बताएकी छन्।
  • भुसालले कांग्रेसलाई गुट र कृपाबाट मुक्त गरी बीपीको विचारमा आधारित बनाउनुपर्ने बताइन्।
  • उनले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहितको विशेष महाधिवेशन मागलाई समर्थन जनाइन् र बन्दसत्रमा सहभागी हुन आग्रह गरिन्।

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले कुनै गुटको आधारमा नभई विधानको आधारमा पार्टी चल्नुपर्ने बताएकी छन् ।

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भुसालले अब पार्टीभित्र अवसरका लागि कुनै नेताको वरिपरि घुम्न नपरोस् भन्ने कामना गरिन् ।

‘कांग्रेस अब गुटबाट मुक्त हुनुपर्छ, कृपाबाट मुक्त हुनुपर्छ । हामी गुट चिन्दैनौं, कृपा मान्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘दुई महामन्त्रीले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अब कांग्रेस बीपीको विचारबाट खडा भएको कांग्रेस बनोस् ।’

पार्टीको संस्थापन पक्षका ३० केन्द्रीय सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बोधन गरेकी भुसालले सुधारिएको कांग्रेस बन्ने आशासहित आफूहरू उहाँ उपस्थित भएको बताइन् ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि ३० जना केन्द्रीय सदस्यहरू नेताहरूका घरघरमा गएर सम्झाउन खोजेको तर निराश हुनुपरेको उनले स्मरण गरिन् ।

‘कांग्रेसको संस्थापन पक्षका ३० केन्द्रीय सदस्य यहाँ उपस्थित हुँदै विशेष महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन चाहन्छौं । विधानत: ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवशेन माग गरेपछि हामी नेताको घरघरमा गयौं । बुझाउन खोज्यौं । विशेष महाधिवेशन आह्वान होस् भन्यौ । तर हामी निराश भएर फर्किनुपर्‍यो,’ उनले थपिन्, ‘त्यसैले हामी यो उद्घाटन कार्यक्रममा त्यो ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरलाई सम्बाधन गर्न यहाँ उपस्थित भएका हौं । हाम्रो विधानको धारा १७ (२) लाई प्रतिबद्धता जनाउन, विधानभन्दा कोही नेता विधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्नका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौं ।’

उनले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका अन्य महाधिवेशन प्रतिनिधि र नेताहरूलाई भोलिबाट सुरु हुने बन्दसत्रमा उपस्थित हुन र नयाँ कांग्रेसको झण्डा फर्फराएँदै जिल्ला फर्कने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् ।

दोस्रो विशेष महाधिवेशन पुष्पा भुसाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

परिक्रमावादीको होइन, पराक्रमवादीको कांग्रेस बनाऔं : अर्जुननरसिंह केसी

परिक्रमावादीको होइन, पराक्रमवादीको कांग्रेस बनाऔं : अर्जुननरसिंह केसी
कम्युनिस्टमुक्त कांग्रेस बनाऔं, आफ्नै विरासतमा फर्किऔं: शुक्रराज शर्मा

कम्युनिस्टमुक्त कांग्रेस बनाऔं, आफ्नै विरासतमा फर्किऔं: शुक्रराज शर्मा
नेतृत्वको गलत रबैयाले जनतामा कांग्रेसप्रति भरोसा टुटेको छ : अमरसिंह पुन

नेतृत्वको गलत रबैयाले जनतामा कांग्रेसप्रति भरोसा टुटेको छ : अमरसिंह पुन
सभापतिले नजरअन्दाज गरे नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ : जीतेन्द्र श्रेष्ठ

सभापतिले नजरअन्दाज गरे नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ : जीतेन्द्र श्रेष्ठ
विशेष महाधिवेशनले हुक्के, बैठके र चम्चेहरूको विनाश गर्नेछ: तीर्थ थापा

विशेष महाधिवेशनले हुक्के, बैठके र चम्चेहरूको विनाश गर्नेछ: तीर्थ थापा
नयाँ पुस्ताले अब पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ : गोपालमान श्रेष्ठ

नयाँ पुस्ताले अब पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ : गोपालमान श्रेष्ठ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित