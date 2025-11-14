बन्द सत्रमा कांग्रेस प्रतिनिधिहरूको चहलपहल (तस्वीरहरू)

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू धमाधम भृकुटीमण्डप प्रवेश गर्न थालेका छन् ।
हिजो आइतबार उद्घाटन भएको महाधिवेशनको बन्द सत्र आज केहीबेरमा सुरु हुँदैछ । बिहानैदेखि भृकुटीमण्डपमा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूको चहलपहल बढेको छ ।
बन्द सत्रको सुरुमा विषेश महाधिवेशनको कार्याविधि बनाउने तालिका रहेको छ। त्यसपछि नौ ओटा समूह निर्माण गरेर चार ओटा विषयमाथि नीति मन्थन हुनेछ महाधिवेशन प्रचार प्रसार सिमितले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4