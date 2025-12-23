विश्वप्रकाशलाई प्रश्न- कांग्रेस फुट्यो भने हलबाट बाहिरिन्छु भन्नुभएको होइन ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी विभाजन नभएको र एकढिक्का भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताए।
- गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ।
- नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ नेतृत्व चयनको जानकारी गराएका छन्।
१ माघ, काठमाडौं । नेता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विषय चर्किरहँदा भनेका थिए- ‘विशेष महाधिवेशन हुन्छ, पार्टी विभाजित हुँदैन । विभाजनको अवस्था आए आफू सबैभन्दा पहिला अधिवेशन हलबाट बाहिरिन्छु।’
बुधबारदेखि कांग्रेस विभाजन पनि भइसकेको छ । शर्मा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसको उपसभापति चयन भएका छन् ।
पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन भएको र विवरण अध्यावधिक गर्न भन्दै थापा, शर्मासहितका नवनिर्वाचित पदाधिकारी बिहीबार निर्वाचन आयोग पुग्यो । आयोगमा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको जानकारी गराएर बाहिरिनेक्रममा शर्माले एउटा प्रश्नको सामना गरे ।
पत्रकारले सोधे- पार्टी विभाजन भए सबैभन्दा पहिले हलबाट बाहिरिन्छु भन्नुहुन्थ्यो नि ?
उक्त प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा शर्माले पार्टी कहाँ विभाजन भएको छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले सोधे-‘कहाँ विभाजन भयो त पार्टी ?’ उनले पार्टी विभाजन नभएको र एकढिक्का भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने पनि बताए ।
शर्माले पार्टीको नीति, नेतृत्वको समग्र अध्यावधिक भएको जानकारी बताउँदै भने, ‘लिखित, मौखिक रुपमा आज जानकारी गरायौँ । निर्वाचन आयोगले छिट्टै अध्यावधिक गरेर जानकारी दिने विश्वास गरेका छौँ ।’
