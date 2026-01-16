+
नागरिक लगानी कोषले पुनर्निर्माण कोषमा दियो ५१ लाख

कोष अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १४:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नागरिक लगानी कोषले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
  • कोष अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरे।
  • कोषमा जम्मा कुल सहायता रकम १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

२ माघ, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

कोष अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरे ।

यससँगै कोषमा कुल सहायता रकम १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा पुर्‍याएको योगदानका लागि अर्थमन्त्री खनालले सरकारका तर्फबाट नागरिक लगानी कोषलाई धन्यवाद दिए ।

नागरिक लगानी कोष भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष सहयोग
