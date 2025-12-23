+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘इन्डिया आर्ट फेयर २०२६’मा नेपाली कलाकारको प्रदर्शनी हुँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १८:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंस्थित डान्फे आर्ट्सले फेब्रुअरी ५ देखि ८ सम्म नयाँ दिल्लीमा हुने 'इन्डिया आर्ट फेयर २०२६' मा ६ जना नेपाली कलाकारहरूको सामूहिक कला प्रदर्शनी गर्ने भएको छ।
  • 'सेयर्ड टेरेन' शीर्षकको प्रदर्शनीमा सुनिता महर्जन, सञ्जीप महर्जन, सुष्मा शाक्य, साहिल भोपाल, प्रियंका महर्जन र अनिल शाहीका कला प्रदर्शन गरिनेछ।
  • प्रदर्शनीले परम्परागत विरासतलाई वर्तमान जीवन्त र विकसित मानचित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित डान्फे आर्ट्सले आगामी फेब्रुअरीमा हुने ‘इन्डिया आर्ट फेयर २०२६’ मा ६ जना नेपाली कलाकारहरूको सामूहिक कला प्रदर्शनी गर्ने भएको छ ।

‘सेयर्ड टेरेन’ शीर्षक दिइएको यस प्रदर्शनीमा ६ जना नेपाली कलाकारहरूका विभिन्न सिर्जनाहरू प्रदर्शनी गरिने भएको हो ।

उक्त प्रदर्शनी फेब्रुअरी ५ देखि ८ सम्म नयाँ दिल्लीको ओखलास्थित एनएसआईसीमा हुनेछ । उक्त प्रदर्शनीमा डान्फे आर्ट्सले कला प्रदर्शन गर्ने रूपमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउन लागेको हो ।

यसअघि सन् २०२४ र २०२५ मा समानान्तर कार्यक्रम र ‘यङ कलेक्टर्स प्रोग्राम’ मा सहकार्य गरेको थियो ।

डान्फे आर्ट्सका संस्थापक शिवाङ्गी वंशलले क्युरेट गर्ने प्रदर्शनीमा सुनिता महर्जन, सञ्जीप महर्जन, सुष्मा शाक्य, साहिल भोपाल, प्रियंका महर्जन र अनिल शाहीको कला राखिने छ ।

यस प्रदर्शनीले परम्परागत विरासतलाई इतिहासको अवशेषको रूपमा मात्र नभई वर्तमानको जीवन्त र विकसित मानचित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ ।

प्रदर्शनीमा सहभागी कलाकार सुनिता महर्जनले कीर्तिपुरको सहरीकरण र भूमिसँगको फेरिँदो सम्बन्धलाई चित्रण गर्ने छन् भने सञ्जीप महर्जनले मल्ल र लिच्छविकालीन कला शैलीलाई आधुनिक मूर्ति र चित्रकलामा जोड्ने छन् । \

त्यस्तै, सुष्मा शाक्यले वातावरणीय र आध्यात्मिक चेतसहितका अनुसन्धानमूलक कला प्रस्तुत गर्दा साहिल भोपालले तिब्बती बौद्ध परम्पराको थान्का शैलीमार्फत देवी ताराको स्वरूपलाई आधुनिक जीवनका डरहरूसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने छन् ।

कलाकार प्रियंका महर्जनले महिलाहरूको विरासत र स्मृतिलाई कलामा उतार्ने छन् भने अनिल शाहीले पौराणिक विषय र आधुनिक सहरी जीवनको व्यङ्ग्यात्मक संयोजनलाई ‘सर्रियर’ शैलीमा प्रस्तुत गर्ने छन् ।

इन्डिया आर्ट फेयर २०२६ कलाकारको प्रदर्शनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगन नेतृत्वको कांग्रेस पदाधिकारी पनि धर्नामा

गगन नेतृत्वको कांग्रेस पदाधिकारी पनि धर्नामा
प्रचण्ड : १८ वटा दल-समूह जोडेर नेकपा बनाए, चुनाव लड्न माओवादी आधार इलाका छिर्दै

प्रचण्ड : १८ वटा दल-समूह जोडेर नेकपा बनाए, चुनाव लड्न माओवादी आधार इलाका छिर्दै
सिन्धुलीमा एसबीआई बैंक लुटपाट : ज्वाईं-जेठानले असोजदेखि नै बनाएका थिए योजना

सिन्धुलीमा एसबीआई बैंक लुटपाट : ज्वाईं-जेठानले असोजदेखि नै बनाएका थिए योजना
प्रदीप अधिकारीसहितलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्चमा

प्रदीप अधिकारीसहितलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्चमा
गरिमा विकास बैंकको लोगो तथा छाप परिवर्तन

गरिमा विकास बैंकको लोगो तथा छाप परिवर्तन
२१ फागुनमा होस् कि, जेठमा, कातिक, मंसिरतिर होस् चुनाव त हुन्छ : केपी ओली

२१ फागुनमा होस् कि, जेठमा, कातिक, मंसिरतिर होस् चुनाव त हुन्छ : केपी ओली

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित