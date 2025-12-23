+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोशीको बाँकी क्षेत्रमा पनि एमाले उम्मेदवार टुंगियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते २०:५१

४ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशका बाँकी क्षेत्रहरूमा पनि उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ ।

शनिबारको सचिवालय बैठकले अधिकांश क्षेत्रको उम्मेदवारबारे निर्णय गरेको थियो । बाँकी रहेको क्षेत्रहरूमा पनि उम्मेदवार टुंगिएको प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले बताए ।

पार्टी सचिव राईका अनुसार मोरङ–६ मा विनोद ढकाल र मोरङ–५ मा मनिष अग्रवालले टिकट पाएका छन् । मोरङ–३ बाट इरान राईले टिकट पाएका छन् ।

ताप्लेजुङको टिकट क्षितिज थेबेलाई नै दिइएको छ । सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले क्षितिजलाई नै उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर केही पदाधिकारीहरूले यो प्रस्तावमा असहमति राखेका थिए ।

पार्टीभित्र एकता कायम राख्न पनि उपमहासचिव योगेश भट्टराईलाई नै टिकट दिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो । तर थेबेलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय भइसकेको सचिव राईले बताए ।

राईका अनुसार सुनसरी–१ बाट टीकाराम बाङदेन, सुनसरी–२ मा रेवती भण्डारी, सुनसरी–३ मा भगवती चौधरी र सुनसरी–४ मा जगदीश कुशियतले टिकट पाएका छन् । सुनसरी–२ का निवर्तमान सांसद भीम आचार्यले भने यसपटक टिकट पाएनन् ।

झापा–४ का उम्मेदवार पनि फेरिएको छ । सचिवालय बैठकले मनोज ताम्लीलाई टिकट दिएकोमा निर्णय उल्ट्याउँदै एलपी सावाँलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ ।

कोशी नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी, को-को बन्दैछन् मन्त्री ?

कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी, को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
तरुण दल कोशीका नेताले मागे नेतृत्वमा पुस्तान्तरण

तरुण दल कोशीका नेताले मागे नेतृत्वमा पुस्तान्तरण
स्थानीय वायुको प्रभावले कर्णालीदेखि कोशीसम्म वर्षा, अझै केही दिन पर्नेछ पानी

स्थानीय वायुको प्रभावले कर्णालीदेखि कोशीसम्म वर्षा, अझै केही दिन पर्नेछ पानी
भवन जलेपछि प्रदेशसभा सार्ने तयारी, विकल्पमा वीरेन्द्र सभागृह र कृषि बजार

भवन जलेपछि प्रदेशसभा सार्ने तयारी, विकल्पमा वीरेन्द्र सभागृह र कृषि बजार
कोशीका सबै मन्त्रालय जले, शून्यमा झर्‍यो विराटनगर महानगर

कोशीका सबै मन्त्रालय जले, शून्यमा झर्‍यो विराटनगर महानगर
कोशीको आमसञ्चार विधेयक : पत्रकार आन्दोलनमा, सरकारको तयारी के छ ?

कोशीको आमसञ्चार विधेयक : पत्रकार आन्दोलनमा, सरकारको तयारी के छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित