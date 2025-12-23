शंकर पोखरेल दाङ–२ बाटै लड्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल दाङ–२ बाटै उम्मेदवार बन्ने टुंगो लागेको उच्च स्रोतले जनायो।
- शनिबारको सचिवालय बैठकले पोखरेललाई दाङ–२ बाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय नगरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले बताए।
- अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाङ–२ मा उम्मेदवार टुंगो लगाउने बताएका थिए।
३ माघ, काठमाडौ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल दाङ–२ बाटै उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको छ ।
यही क्षेत्रबाटै पोखरेलले चुनाव लड्दै आएका छन् । शनिबारको सचिवालय बैठकले भने पोखरेललाई यो क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थिएन ।
उपमहासचिव लेखराज भट्टले निर्णय सुनाउँदा दाङ–२ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछि टुंगो लगाउने बताएका थिए । तर, आज यही क्षेत्रबाट महासचिव पोखरेल उम्मेदवार बन्ने टुंगो लागेको उच्च स्रोतले जनायो ।
प्रतिक्रिया 4