+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अस्मिता थापालाई टिकट दिएपछि ओखलढुंगा एमालेमा विवाद, निर्णय नसच्याए असहयोग गर्ने चेतावनी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते २२:००

४ माघ, ओखलढुंगा । जिल्ला कमिटीको सिफारिस र भावना विपरीत पार्टी केन्द्रले टिकट दिएको भन्दै नेकपा एमाले ओखलढुंगामा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्काले वक्तव्य जारी गरेरै उम्मेदवार नसच्चिए सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘चुनावै लड्दिनँ भन्ने मान्छेलाई टिकट दिइयो । यो उम्मेदवार केपी ओलीको हो, एमालेको होइन,’ एक जिल्ला नेताले भने, ‘उम्मेदवार सच्चिँदैन भने हामी असहयोग गर्न अवस्थामा पुग्छौं ।’

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले अस्मिता थापालाई ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधि सभाको उम्ेमदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । थापा लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हुन् ।

पालिका उपाध्यक्ष रहेकाले प्रतिनिधि सभाको आकांक्षा समेत उनले नराखेको ती नेता बताउँछन् । ‘जसको चाहना नै थिएन, उसलाई टिकट दिएर विवाद बढाउने काम भयो,’ उनी भन्छन् ।

एमाले ओखलढुंगाबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सहित ५ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । जिल्ला कमिटीले ईश्वर पोखरेल, अम्बिरबाबु गुरूङ, यज्ञराज सुनुवार, ज्ञानबहादुर खड्का र नानीबाबु बुढाथोकीको नाम सिफारिस गरेपनि पार्टी केन्द्रले फरक निर्णय गरेको छ ।

अस्मिता थापा नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यी हुन् ६३ दलका ३ हजार २१३ समानुपातिक उम्मेदवार (सूचीसहित)

यी हुन् ६३ दलका ३ हजार २१३ समानुपातिक उम्मेदवार (सूचीसहित)
कोहलीको शानदार शतकका बाबजुद भारतको हार, न्युजिल्यान्डले जित्यो शृंखला

कोहलीको शानदार शतकका बाबजुद भारतको हार, न्युजिल्यान्डले जित्यो शृंखला
यी हुन् हर्क साम्पाङ नेतृत्वका ११० समानुपातिक उम्मेदवार

यी हुन् हर्क साम्पाङ नेतृत्वका ११० समानुपातिक उम्मेदवार
घमण्ड त्यागेर चुनावमा जाऔं, कांग्रेस जोगाऔं : मीन विश्वकर्मा

घमण्ड त्यागेर चुनावमा जाऔं, कांग्रेस जोगाऔं : मीन विश्वकर्मा
बालेनले बदले ‘लेन’

बालेनले बदले ‘लेन’
काभ्रे-२ मा बास्कोटाले पाएनन् टिकट, ब्याञ्जु बने उम्मेदवार

काभ्रे-२ मा बास्कोटाले पाएनन् टिकट, ब्याञ्जु बने उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित