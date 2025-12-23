पूर्वमन्त्री पाण्डेय नेकपाबाट पाल्पा-२ को उम्मेदवार

५ माघ, पाल्पा । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पाल्पा क्षेत्र नं. २ बाट पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
पार्टी नेतृत्वको छलफलपछि पाण्डेयलाई टिकट प्रदान गरिएको नेकपाले जनाएको छ । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सह-संयोजक माधवकुमार नेपाल तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा पाण्डेयलाई पाल्पा–२ को टिकट हस्तान्तरण गरिएको हो ।
लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय पाण्डेय २०५१ सालदेखि संसदीय निर्वाचनमा होमिदै आएका छन् । २०७० को संविधानसभा सदस्य र २०७४ पनि निर्वाचित भएका थिए ।
पाल्पा दमकडका पाण्डेय पूर्वउद्योगमन्त्री समेत भएका थिए । पाण्डेय नेकपा केन्द्रीय नेता हुन् ।
