मन्त्री बब्लु गुप्ताले दिए राजीनामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १०:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • उनले रास्वपाको तर्फबाट चुनाव लड्ने तयारीका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिएको बताए।
  • मन्त्री गुप्ताले भने, 'मैले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने भनेर जानकारी गराइसकेँ' र अब चुनावका लागि आफू होमिने बताए।

५ माघ, काठमाडौं ।  युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।  उनी रास्वपाको तर्फबाट चुनाव लड्ने तयारी छन् । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि मन्त्री पद छोडेका हुन् ।

‘ मैले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने भनेर जानकारी गराइसकेँ ‘ मन्त्री गुप्ताले अनलाइनखबरसँग भने,’ प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया मिलाउन मात्र बाँकी छ ।’ उनले अब चुनावका लागि  आफू होमिने बताए । उनी जेनजीहरूको प्रतिनिधिको रुपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

बब्लु गुप्ता मन्त्री राजीनामा
प्रतिक्रिया
