मन्त्री बब्लु गुप्ताले दिए राजीनामा

- युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
- उनले रास्वपाको तर्फबाट चुनाव लड्ने तयारीका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिएको बताए।
- मन्त्री गुप्ताले भने, 'मैले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने भनेर जानकारी गराइसकेँ' र अब चुनावका लागि आफू होमिने बताए।
५ माघ, काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनी रास्वपाको तर्फबाट चुनाव लड्ने तयारी छन् । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि मन्त्री पद छोडेका हुन् ।
‘ मैले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने भनेर जानकारी गराइसकेँ ‘ मन्त्री गुप्ताले अनलाइनखबरसँग भने,’ प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया मिलाउन मात्र बाँकी छ ।’ उनले अब चुनावका लागि आफू होमिने बताए । उनी जेनजीहरूको प्रतिनिधिको रुपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
