+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टिकट वितरणलाई लिएर रास्वपा कैलालीमा भाँडभैलो

फागुन २१ को निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटको विषयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कैलालीमा नेताहरूबीच मतभेद सुरु भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १५:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कैलालीमा फागुन २१ को निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटमा नेताहरूबीच मतभेद सुरु भएको छ।
  • कैलाली १ बाट प्रदेश सभापति प्रकाश बिष्टले टिकट नपाएपछि उनका समर्थकहरू असन्तुष्ट भएका छन्।
  • टीकापुर नगर सभापति रविन्द्र बिष्टले उम्मेदवार परिवर्तन नभए कैलालीमा रास्वपाले चुनाव जित्न नसक्ने बताएका छन्।

५ माघ, काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटको विषयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कैलालीमा नेताहरूबीच मतभेद सुरु भएको छ ।

कैलाली-१ मा कोमल ज्ञावली, २ मा केपी खनाल, कैलाली-३ मा लक्ष्मण थारू, ४ मा हरि रेग्मी, ५ मा आनन्द चन्दलाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएको छ ।

साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्व नेतृत्व तथा थारूवान-थारूहट अभियन्तासँगको एकतापछि कैलालीका ५ मध्ये २ निर्वाचन क्षेत्रमा साविक नाउपा र थारूवान-थारूहट अभियन्तालाई टिकट वितरणको भागबन्डा गरिएको थियो ।

कैलाली १ बाट प्रदेश सभापति प्रकाश बिष्ट आकांक्षी थिए । एकल सिफारिसमा परेका उनले टिकट पाएनन् । उनले टिकट नपाएपछि उनका समर्थकहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

त्यस्तै कैलाली ५ मा पनि चन्दलाई टिकट दिएको विषयमा पनि नेताहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । भीमबहादुर बोहरा एकल सिफारिस हुँदा पनि चन्दलाई टिकट दिएकोमा नेताहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।

टीकापुर नगर सभापति रविन्द्र बिष्टले उम्मेदवार परिवर्तन नभए कैलालीमा रास्वपाले चुनाव जित्नै नसक्ने बताए । उनले फेसबुकमै लेखेका छन्, ‘निर्णय नसच्चिए कैलालीका ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपा चैट हुन्छ ।’

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमरेशकुमार सिंह रास्वपा प्रवेश

अमरेशकुमार सिंह रास्वपा प्रवेश
जनकपुरमा रास्वपाको सभा (तस्वीरहरू)

जनकपुरमा रास्वपाको सभा (तस्वीरहरू)
जेनजी आन्दोलनका घाइते प्रकाश रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा

जेनजी आन्दोलनका घाइते प्रकाश रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा
जेनजी अगुवा खनाल रास्वपाबाट नवलपुर-२ मा चुनाव लड्ने

जेनजी अगुवा खनाल रास्वपाबाट नवलपुर-२ मा चुनाव लड्ने
रास्वपाले झापाको पाँच वटै क्षेत्रको उम्मेदवार टुंग्यायो

रास्वपाले झापाको पाँच वटै क्षेत्रको उम्मेदवार टुंग्यायो
रास्वपाले कास्कीका २ क्षेत्रमा टुंग्यायो उम्मेदवार, १ मा गनेस, २ मा उत्तम

रास्वपाले कास्कीका २ क्षेत्रमा टुंग्यायो उम्मेदवार, १ मा गनेस, २ मा उत्तम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित