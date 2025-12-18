+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

जेनजी आन्दोलनका घाइते प्रकाश रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा

२०८२ माघ ५ गते १५:४४ २०८२ माघ ५ गते १५:४४

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
जेनजी आन्दोलनका घाइते प्रकाश रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा

५ माघ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घाइते भएका प्रकाश बोहोरा रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा परेका छन् । गत भदौ २३ गते भएको आन्दोनको क्रममा उनको खुट्टामा गोली लागेको थियो । र उनको रक्ताम्य जुत्ता आन्दोलनको ‘आइकन’ बनेको थियो । उनै प्रकाशलाई रास्वपाले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा रास्वपाको खस आर्यतर्फको चौथो सूचीमा उनको नाम छ । घाइते बोहोरा हाल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन् । राजनीतिमा आउने सोच नभएपनि परिपस्थितिले आएको उनले बताए ।

बालेनसँग उनले भेट गरेपछि उनी समानुपातिकतर्फको सूचीमा परेका हुन् । ‘जेनजी घाइतेलाई समावेश गरेकोमा खुुसी लागेको छ । तर म पर्नुपर्छ भन्ने थिएन । घाइतेमध्येबाट जसलाई समेटेको भए पनि हुने थियो,’ उनले भने ।

सुशान र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि काम गर्ने योजना उनको छ । घाइते प्रकाशको मेजर र माइनर गरेर चार वटा अप्रेसन भयो । खुट्टामा रड हालिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनका प्रकाश : रुसी युद्धमा बाँचे, नेपाल आएर गोली खाए
यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनको त्यो आइकोनिक तस्वीर
रास्वपा समानुपातिक
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ

भरतपुर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. ढुण्डीराज पौडेल

भरतपुर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. ढुण्डीराज पौडेल

गर्भावस्थामा किन आवश्यक छ पतिको साथ ?

गर्भावस्थामा किन आवश्यक छ पतिको साथ ?

पदमराज जोशी

पदमराज जोशी मनोविद्

के हो ‘होम कलेक्सन ?’ कतिको भरपर्दो हुन्छ ?

के हो ‘होम कलेक्सन ?’ कतिको भरपर्दो हुन्छ ?

पवन जोशी

पवन जोशी

जीवन बचाउने ‘इन्डोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी’ के हो  ? कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

जीवन बचाउने ‘इन्डोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी’ के हो  ? कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

डा. सुशीलमोहन भट्टराई

डा. सुशीलमोहन भट्टराई कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जन

जाइफलका ८ फाइदा र प्रयोग गर्ने तरिका

जाइफलका ८ फाइदा र प्रयोग गर्ने तरिका

डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’

‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’
प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै

प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै
मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?

मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?
कुन उमेर पछि गर्ने ल्याब परीक्षण ?

कुन उमेर पछि गर्ने ल्याब परीक्षण ?

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

फिचर

सबै
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?
मिर्गौला तथा मुत्र रोग

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ
गर्भावस्थामा किन आवश्यक छ पतिको साथ ?
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

गर्भावस्थामा किन आवश्यक छ पतिको साथ ?

पदमराज जोशी

पदमराज जोशी मनोविद्
के हो ‘होम कलेक्सन ?’ कतिको भरपर्दो हुन्छ ?
मेडिकल उपकरण

के हो ‘होम कलेक्सन ?’ कतिको भरपर्दो हुन्छ ?

पवन जोशी

पवन जोशी

जीवन बचाउने ‘इन्डोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी’ के हो  ? कुन अवस्थामा गरिन्छ ?
मेडिकल उपकरण

जीवन बचाउने ‘इन्डोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी’ के हो  ? कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

डा. सुशीलमोहन भट्टराई

डा. सुशीलमोहन भट्टराई कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जन
जाइफलका ८ फाइदा र प्रयोग गर्ने तरिका
आयुर्वेद

जाइफलका ८ फाइदा र प्रयोग गर्ने तरिका

डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक
५ पटक अप्रेसन गरेपछि मात्र डाक्टरले भने, ‘क्यान्सर भएको हो’

५ पटक अप्रेसन गरेपछि मात्र डाक्टरले भने, ‘क्यान्सर भएको हो’