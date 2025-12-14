+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भानुभक्त तेह्रथुम फर्कंदा एमाले मोरङमा टिकट फालाफाल

सुनसरीमा जगदीशको टिकट नवप्रवेशीलाई

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ माघ ५ गते १९:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा दीलिप राईले चुनाव लड्न नमानेपछि शिक्षक इरन राईलाई टिकट दिएको छ।
  • एमालेले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ को टिकट अबुल हुसैन अन्सारीलाई दिएको छ, जसले नेपाली कांग्रेस छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए।
  • सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा एमालेले सूर्यप्रकाश पन्धाकको सट्टा टिकाराम माङ्देवलाई उम्मेदवार बनाएको छ।

५ माघ, विराटनगर । नेकपा एमालेले शनिबार उम्मेदवारको नाम फाइनल गर्दा मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ मा दीलिप राईको नाम थियो ।

क्षेत्रीय समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय कमिटीले टिकट दिए पनि उनले मोबाइल अफ गरे । एमाले नेताहरूका अनुसार राईले चुनाव लड्न नमानेपछि क्षेत्र नम्बर ३ मा शिक्षक इरन राईले टिकट पाए ।

‘खासमा यो क्षेत्र पार्टी सचिव भानुभक्त ढकालको थियो, क्षेत्र बिगारेर उहाँ तेह्रथुम लागेपछि केही समस्या भएको हो,’ एमाले मोरङ स्रोत भन्छ, ‘दीलिप राईले नमानेपछि इरन राईले टिकट पाउनुभयो ।’

एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष सागर थापाले दीलिप राई उम्मेदवार बन्न नमानेपछि इरनलाई टिकट दिइएको स्वीकार गरे ।

नेकपा एमालेको सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेस नेता सुनील शर्माको पनि प्रभाव छ । २०७४ को निर्वाचनमा भानुभक्त ढकालसँग पराजित भएका शर्माले २०७९ सालमा भानुभक्तलाई नै पराजित गरेका थिए । यो पटक पनि उनी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्दैछन् । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नमानेका ढकालले तेह्रथुमको टिकट पाएका छन् । उनी तेह्रथुमकै बासिन्दा हुन् ।

शनिबार एमालेले मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ र ६ खाली राखेको थियो । क्षेत्र नम्बर ५ मा युवा नेता मारवाडी समुदायका मनोज अग्रवाल र क्षेत्र ६ मा विनोद ढकाललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

एमाले भित्र इतर समूहमा रहेका ढकालको नाम क्षेत्र नम्बर १, ४ र ६ बाट सिफारिस भएको थियो । उनी चुनाव उठ्ने मनस्थतिमा थिएनन् । अध्यक्ष ओलीबाट टिकट पाउने आशमा पनि थिएनन् । तर, आइतबार अबेर टिकट पाएपछि उनी अभियानमा होमिएका छन् ।

नेकपा एमालेले मोरङ क्षेत्र नम्बर १ बाट घनश्याम खतिवडालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो उनको पाँचौं संसदीय निर्वाचन प्रतिस्पर्धा हो । क्षेत्र नम्बर २ बाट रंगेली नगरपालिकाका मेयर दीलिप बगडिया उम्मेदवार बन्दैछन् ।

दुई पटक रंगेलीको मेयर जितेका बगडीयाको संघमा पहिलो उम्मेदवारी हो । क्षेत्र नम्बर ४ मा जीवन घिमिरे उम्मेदवार बन्दैछन् ।

सुनसरीमा जगदीशको टिकट खोसियो, धरानमा उम्मेदवार फेरियो

नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी नेकपा (एमाले)प्रवेश गरेका अबुल हुसैन अन्सारीले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ को टिकट पाएका छन् । यो क्षेत्रबाट जगदीश कुसियतको एकल उम्मेदवारी सिफारिस भएको थियो ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सुनसरी इञ्चार्ज कुसितले टिकट पनि पाएका थिए । तर, उनको टिकट नेपाली कांग्रेस छाडेर आइतबार एमाले प्रवेश गरेका अन्सारीले पाए ।

ओलीले हुसैनलाई टिकट दिएपछि पार्टी भित्र विवाद सुरू भएको छ । कुसियतलाई क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । यो क्षेत्रबाट रेवतीरमण भण्डारीको नाम फाइनल भएको थियो ।

नेकपा एमालेले सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार परिवर्तन गरेको छ । सूर्यप्रकाश पन्धाकलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि स्थानीय नेताको विरोधपछि टिकाराम माङ्देवले टिकट पाएका छन् ।

सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा धरान उमपहानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएका हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट मनोज भट्टराई उम्मेदवार बनेका छन् ।

उम्मेदवार सिफारिस भएपछि भट्टराईले वडाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । एमालेले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट भगवती चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

एमाले मोरङ नेकपा एमाले
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित