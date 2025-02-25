राष्ट्रिय लिगमा मछिन्द्रको लगातार दोस्रो जित, मनाङ मर्स्याङ्दीको दोस्रो हार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ माघ, काठमाडौं । मछिन्द्र क्लबले राष्ट्रिय लिग फुटबलमा सोमबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई २-१ ले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ ।
मनाङ मर्स्याङ्दीको भने यो लगातार दोस्रो हार हो ।
मछिन्द्रले लालिगुराँस एसोसिएसन समान ६ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ । समान अंक भएपनि लालिगुराँस गोल अन्तरमा शीर्ष स्थानमा छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालमा भएको खेलमा सनिश श्रेष्ठले आठौं मिनेटमा गोल गर्दै मछिन्द्रलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
तर पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा मनाङका लागि विशेष लामाले बराबरी गोल गर्दै खेल रोमाञ्चक बनाएका थिए ।
दोस्रो हाफमा मछिन्द्रले एक गोल गर्दै ३ अंक जोड्यो । जोनाथान जोरिलाले ५७औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे ।
सोमबार भएको पहिलो खेलमा कास्कीको लालिगुराँसले बाराको नव जनजागृतिलाई ४-१ ले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो ।
यस्तै एनआरटीले पनि सातदोबाटो युथ क्लबलाई ३-१ ले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पारेको छ ।
लिगमा मंगलबार दुई खेल हुनेछ । पहिलो खेल नेपाल पुलिस क्लब र चित्लाङ एफसीबीच बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । यस्तै दोस्रो खेल प्लानिङ ब्वाइज युनाइटेड र त्रिभुवन आर्मी एफसीबीच दिउँसो ३ बजे सुरु हुनेछ । दुवै खेल सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेम्स मैदानमा हुनेछ ।
तस्बीर: एन्फा
