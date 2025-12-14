चितवन–१ मा प्रलोपाका उम्मेदवार विकास रसाइली

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट जेनजी अगुवा विकास रसाइलीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाएको छ।
- रसाइली गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय थिए र सम्झौताको ड्राफ्टमा काम गरेका थिए।
५ माघ, काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीे (प्रलोपा)ले चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट जेनजी अगुवा विकास रसाइलीलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रलोपाले रसाइलीलाई चितवन–१ बाट टिकट दिएको हो ।
रसाइली गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय थिए । उनले आन्दोलन सफल भएपछि गठित सुशील कार्की नेतृत्वको सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताको ड्राफ्टमा पनि काम गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4