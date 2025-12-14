+
सिरहा–२ मा रास्वपाबाट शिवशंकर यादव उम्मेदवार

सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ माघ ५ गते २२:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिरहा क्षेत्र नम्बर २ बाट शिवशंकर यादवलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ।
  • शिवशंकर यादवले २०७९ को निर्वाचनमा पाँचौं स्थान ल्याएका थिए र यसपटक आफ्नो राजनीतिक हैसियत बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
  • सिरहा क्षेत्र नम्बर २ मा २०७९ मा जनता समाजवादी पार्टीका राजकिशोर यादव विजयी भएका थिए र उनी यसपटक क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्।

५ माघ, सिरहा । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सिरहा क्षेत्र नम्बर २ बाट शिवशंकर (शिव) यादवलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनमा सक्रिय यादवलाई रास्वपाले टिकट दिएको हो । यसअघि २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यादव उम्मेदवार थिए ।

लौरो चुनाव निह्न लिएर उम्मेदवार बनेका यादवले ६९९ मत प्राप्त गर्दै पाँचौं स्थान ल्याएका थिए ।

अघिल्लो निर्वाचनको अनुभव, निरन्तर सामाजिक सक्रियता तथा युवामाझ बढ्दो समर्थनका कारण यसपटक आफ्नो राजनीतिक हैसियत बलियो हुने यादवको विश्वास छ ।

सिरहा क्षेत्र नम्बर २ बाट २०७९ को निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव विजयी भएका थिए । यसपटक उनी सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शिवशंकर यादव सिरहा–२
