कालिकोटबाट प्रकाश न्यौपाने रास्वपाका उम्मेदवार

- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कालिकोटबाट प्रकाश न्यौपाने 'भकरान्तै'लाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
- प्रकाश न्यौपानेले कर्णाली प्रदेशको स्थानीय भाषा, संस्कृति र जनजीवनलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक विकृति र राज्यको उपेक्षाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
- उनी 'भकरान्तै' नामबाट भिडियो सामग्रीमार्फत् आमनागरिकको पीडा, आक्रोश र अपेक्षालाई सरल र प्रभावकारी ढंगले उजागर गर्दै आएका छन्।
५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कालिकोटबाट प्रकाश न्यौपाने ‘भकरान्तै’लाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रास्वपाले न्यौपानेलाई टिकट दिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको स्थानीय भाषा, संस्कृति र जनजीवनलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक विकृति, विसंगति र राज्यको उपेक्षाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
‘भकरान्तै’ नामबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुने गरेका न्यौपानेले भिडियो सामग्रीहरूमार्फत् आमनागरिकको पीडा, आक्रोश र अपेक्षालाई सरल र प्रभावकारी ढंगले उजागर गर्दै आएका छन् ।
