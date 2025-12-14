रामहरि खतिवडाले पाएनन् टिकट, ‌ओखलढुंगामा कांग्रेस उम्मेदवार कुमार लुइँटेल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकटबाट वञ्चित भएका छन्।
- कांग्रेसको संसदीय बोर्डले ओखलढुंगाबाट कुमार लुइँटेललाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको टिकट दिएको छ।
६ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकटबाट वञ्चित भएका छन् ।
उनी गृहजिल्ला ओखलढुंगाबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारमा सिफारिस भए पनि टिकटबाट वञ्चित भएका हुन् ।
कांग्रेसको संसदीय बोर्डले ओखलढुंगामा कुमार लुइँटेललाई टिकट दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4