रामहरि खतिवडाले पाएनन् टिकट, ‌ओखलढुंगामा कांग्रेस उम्मेदवार कुमार लुइँटेल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते ९:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकटबाट वञ्चित भएका छन्।
  • कांग्रेसको संसदीय बोर्डले ओखलढुंगाबाट कुमार लुइँटेललाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको टिकट दिएको छ।

६ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकटबाट वञ्चित भएका छन् ।

उनी गृहजिल्ला ओखलढुंगाबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारमा सिफारिस भए पनि टिकटबाट वञ्चित भएका हुन् ।

कांग्रेसको संसदीय बोर्डले ओखलढुंगामा कुमार लुइँटेललाई टिकट दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रामहरि खतिवडा
