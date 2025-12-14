धनुषा-२ : नेकपाका रामचन्द्र झाको उम्मेदवारी दर्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रामचन्द्र झाले धनुषा-२ बाट फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
- उनी २०७० को चुनाव यता धनुषा क्षेत्र नम्बर २ मा निरन्तर पराजित हुँदै आएका छन्।
- उम्मेदवारी दर्ता गर्न उनले निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए।
६ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रामचन्द्र झाले धनुषा-२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उनले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् ।
निर्वाचन कार्यालय पुगेर उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।धनुषा क्षेत्र नम्बर २ मा उनी २०७० को चुनाव यता निरन्तर पराजित हुँदै आएका छन्।
