+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
ओटीटी :

विवादबीच ‘बिग बोस’ को ओटीटी संस्करण बन्द गर्ने निर्णय

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १४:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्माताले विवादास्पद रियालिटी शो ‘बिग बोस’ को ओटीटी संस्करण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्।
  • अब ‘बिग बोस’ हिन्दी भाषामा मात्र टेलिभिजन र ओटीटीमा प्रसारण हुनेछ र दुवै प्लेटफर्मका दर्शकले एउटै शो हेर्न पाउनेछन्।
  • ‘बिग बोस ओटीटी’ का तीन सिजनहरू आइसकेका छन् र चौथो सिजनको तयारी रद्द गरिएको छ, जसलाई दर्शकले पनि समर्थन गरेका छन्।

मुम्बई । भारतको विवादास्पद रियालिटी शो ‘बिग बोस’ ले १९ वर्षदेखि टेलिभिजनमा राज गर्दै आएको छ । यसलाई थप चर्चित बनाउन ओटीटीमा पनि यसका तीनवटा सिजन ल्याइएका थिए, जुन डेढदेखि दुई महिनासम्म चल्ने गर्थे ।

यदि तपाईं ‘बिग बोस ओटीटी ३’ पछि अब चौथो सिजनको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने, त्यो प्रतीक्षा अब अन्त्य गरिदिए हुन्छ । किनभने अब ओटीटी संस्करण नआउने भएको छ । निर्माताले ओटीटी संस्करण बन्द गर्ने निर्णय लिएका छन् ।

‘बिग बोस तक’ का अनुसार, ’बिग बोस ओटीटी’ लाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । निर्माताले अबदेखि हिन्दीमा मात्र ‘बिग बोस’ प्रसारण गर्ने निर्णय गरेका छन् । दर्शकले हिन्दी शोलाई टिभी र ओटीटीमा हेर्न पाउनेछन् ।

निर्माताले दर्शकलाई टेलिभिजन वा डिजिटलमा मात्र सीमित राख्न नचाहेकाले यस्तो निर्णय लिएका हुन् । अब दुवै प्लेटफर्मका दर्शकले एउटै शो हेर्न पाउनेछन्, ठीक त्यसरी नै जसरी ‘बिग बोस १९’ को समयमा भएको थियो ।

‘बिग बोस ओटीटी सिजन १’ लाई करण जोहरले होस्ट गरेका थिए । यसको विजेता दिव्या अग्रवाल बनेकी थिइन् । त्यस्तै, ’बिग बोस ओटीटी सिजन २’ लाई सलमान खानले होस्ट गरेका थिए र यसको उपाधि एल्भिस यादवले जितेका थिए ।

त्यसपछि आएको ’बिग बोस ओटीटी ३’ लाई अनिल कपुरले होस्ट गरे भने सना मकबुल विजेता चुनिएकी थिइन् । चौथो सिजन आउने तयारीमा थियो, जुन अब रद्द भएको छ ।

निर्माताको यो निर्णयलाई दर्शकले पनि साथ दिएका छन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “जब टिभी संस्करण नै ओटीटीमा हेर्न सकिन्छ भने छुट्टै ओटीटी संस्करणको आवश्यकतै छैन ।’ अर्का एक प्रयोगकर्ताले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “जब नियमित बिग बोस ओटीटीमा स्ट्रिम हुन्छ भने, ‘बीबी ओटीटी’ को कुनै औचित्य नै छैन ।’

ओटीटी संस्करण बिग बोस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेकपाका नरेश भण्डारीले गराए जुम्लामा उम्मेदवारी दर्ता

नेकपाका नरेश भण्डारीले गराए जुम्लामा उम्मेदवारी दर्ता
चितवन– ३ बाट रेणु दाहालको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता

चितवन– ३ बाट रेणु दाहालको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता
रास्वपाका बदनकुमार भण्डारीले काभ्रे-२ मा गराए उम्मेदवारी दर्ता

रास्वपाका बदनकुमार भण्डारीले काभ्रे-२ मा गराए उम्मेदवारी दर्ता
शिक्षक संघको राजनीति छोडेर दार्चुलामा रास्वपाको उम्मेदवार बने सामन्त

शिक्षक संघको राजनीति छोडेर दार्चुलामा रास्वपाको उम्मेदवार बने सामन्त
पूर्वसांसद बृजेश कुमार गुप्ताले छाडे एमाले, नेकपाबाट दिए उम्मेदवारी

पूर्वसांसद बृजेश कुमार गुप्ताले छाडे एमाले, नेकपाबाट दिए उम्मेदवारी
खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका व्यक्तिको कोठामा भेटियो १२ लाख

खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका व्यक्तिको कोठामा भेटियो १२ लाख

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित