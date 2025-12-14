रास्वपाबाट काठमाडौं-५ मा सस्मितले गराए मनोनयन दर्ता

६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा सस्मित पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका उनले काठमाडौँ-५ बाट उम्मेदवारी गराएका हुन् ।
काठमाडौं-५ मा काङ्ग्रेसबाट प्रदीप पौडेल र एमालेबाट ईश्वर पोखरेललगायतका नेता प्रतिस्पर्धामा छन् ।
प्रतिक्रिया 4