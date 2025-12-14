+
काठमाडौं- ५ : कांग्रेसका पौडैल र रास्वपाबाट पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं-५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १५:३६

६ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं-५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेसबाट महामन्त्री प्रदीप पौडेल र रास्वपाबाट सस्मित पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । यहाँबाट नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेललगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि आज मनोनयन भइरहेको छ ।

 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रदीप पौडेल सस्मित पोखरेल
