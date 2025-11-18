+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुकुम पश्चिममा १२ दलको उम्मेदवारी दर्ता 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १९:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुकुम पश्चिममा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १२ जनाको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ।
  • मनोनयन दर्ता प्रक्रिया बिहान १० बजे देखि बेलुकी ५ बजेसम्म जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले जनाएको छ।
  • माघ ७ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने र माघ ९ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा चुनाव चिन्ह वितरण गरिने निर्वाचन कार्यतालिकामा उल्लेख छ।

६ माघ, रुकुम पश्चिम । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि रुकुम पश्चिममा तामझामका साथ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज देशभरका सबै १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयन दर्ताको समय थियो । बिहान १० बजे देखि बेलुकी ५ बजेसम्मको निर्धारित समयमा जिल्लामा मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता भएको हो । रुकुम पश्चिममा आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

जिल्लामा दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवारी परेको छ । स्वतन्त्रबाट भने कसैको उम्मेदवारी नपरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा प्रभाकर सहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सत्यनारायण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गोपाल शर्मा अनल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका धनबहादुर बिक, नेकपा एमालेका नन्दराम देवकोटा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गोपाल खड्का  छन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मानबहादुर शाही, नेपाली काँग्रेसबाट राजु केसी, नेकपा माओवादीबाट चन्द्र बुढा, नेकपा संयुक्तबाट शेरबहादुर केसी, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट नरेन्द्र केसी र आम जनता पार्टीबाट प्रेमा दमाई नेपालीको उम्मेदवारी परेको छ ।

मनोनयन दर्ताका लागि दलका उम्मेदवारहरू बाजागाजा सहित तामझामका साथ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेका थिए । मनोनयन दर्ताका कारण आज दिनभर मुसिकोट खलंगामा बाक्लो चहलपहल थियो । कार्यपालिका अनुसार आजै ७ बजे भित्र उम्मेदवारको सूचि प्रकाशन गरिने छ ।

माघ ७ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन पाइने छ । बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्मको समय उजुरीका लागि निर्धारण गरिएको छ । उजुरीमा जाँचबुझपछि माघ ८ गते साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित हुनेछ । उम्मेदवारी फिर्ता लिन माघ ९ गते बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्मको समय दिइएको छ भने सोही दिन ३ बजेभित्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिन्ह दिइने छ ।

रुकुम पश्चिम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जनार्दन शर्माले रुकुम पश्चिमबाट उम्मेदवारी दिँदै

जनार्दन शर्माले रुकुम पश्चिमबाट उम्मेदवारी दिँदै
रुकुम पश्चिममा नेकपाको एकता सभा (तस्वीरहरू)

रुकुम पश्चिममा नेकपाको एकता सभा (तस्वीरहरू)
रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा सकेट बमजस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु फेला

रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा सकेट बमजस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु फेला
रुकुम पश्चिमको सुकिदह जंगलमा एक पुरुषको शव फेला

रुकुम पश्चिमको सुकिदह जंगलमा एक पुरुषको शव फेला
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनमा प्रदेश सांसद मल्ल पराजित

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनमा प्रदेश सांसद मल्ल पराजित
रुकुम जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो

रुकुम जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित