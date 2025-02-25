स्वारेजको दुई गोलमा स्पोर्टिङले पीएसजीलाई हरायो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ माघ, काठमाडौं । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा पोर्चुगिज क्लब स्पोर्टिङ सीपीले फ्रेन्च क्लब पीएसजीलाई २-१ ले पराजित गरेको छ ।
स्पोर्टिङको जितमा लुइस जेभियर स्वारेजले दुवै गोल गरे । पीएसजीका लागि भिचा भरत्सखेलियाले १ गोल गरे ।
स्वारेजले ७४औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । ७९औं मिनेटमा भरत्सखेलियाले बराबरी गोल फर्काए ।
९०औं मिनेटमा स्वारेजले विजयी गोल गरे । स्पोर्टिङ ३ अंक जोड्न सफल भयो ।
जितपछि स्पोर्टिङ ७ खेलमा १३ अंक जोड्दै छैटौं स्थानमा उक्लिएको छ । पराजित पीएसजी समान १३ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ ।
गएराति भएका अन्य खेलमा ओलम्पियाकसले बायर लेभरकुसनलाई २-० ले हरायो । कोपनहेगन र नापोलीले १-१ को बराबरी खेले ।
