+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्लाहीमा १३३ जनाको उम्मेदवारी, ७२ जना स्वतन्त्र

0Comments
Shares
अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
२०८२ माघ ७ गते ८:५३

७ माघ, सर्लाही । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सर्लाही जिल्लाका चार निर्वाचन क्षेत्रमा गरी कुल १३३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मंगलबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर विभिन्न राजनीतिक दलका ६१ र स्वतन्त्र ७२ उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका नायब सुब्बा मनिषकुमार साहका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा १० स्वतन्त्रसहित २९, क्षेत्र नं २ मा १७ स्वतन्त्रसहित ३१, क्षेत्र नं ३ मा १९ स्वतन्त्रसहित ३४ र क्षेत्र नं ४ मा २६ स्वतन्त्रसहित ३९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

क्षेत्र नं १ मा नितिमा भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रमोद साह, जसपा नेपाल बाट राम प्रकाश चौधरी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट विकास ठाकुरलगायतले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

क्षेत्र नं २ मा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी बाट राजेन्द्र महतो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बाट महेन्द्र राय यादव र नेपाली कांग्रेसबाट डा. सरोज कुमारलगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

क्षेत्र नं ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाट नरेन्द्र साह कलवार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसबाट विनोदकुमार ढकाल, नेकपा एमालेबाट हरिप्रसाद उप्रेतीलगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

क्षेत्र नं ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट गगन कुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाट अमरेश कुमार सिंह र जसपा नेपाल बाट रामेश्वर राय यादवलगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्लाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्लाहीमा टाउको विना भेटियो चौकीदारको शव, तालिमप्राप्त कुकुर झिकाएर अनुसन्धान सुरु

सर्लाहीमा टाउको विना भेटियो चौकीदारको शव, तालिमप्राप्त कुकुर झिकाएर अनुसन्धान सुरु
सर्लाहीबाट सबै निर्विरोध, राधिका खतिवडा पनि प्रतिनिधि

सर्लाहीबाट सबै निर्विरोध, राधिका खतिवडा पनि प्रतिनिधि
प्रहरीचौकीमा आक्रमण गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ

प्रहरीचौकीमा आक्रमण गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ
सर्लाहीमा लखन्देही नदीमा बगेर एक किशोरको मृत्यु, तीनजना पौडिएर बाँचे

सर्लाहीमा लखन्देही नदीमा बगेर एक किशोरको मृत्यु, तीनजना पौडिएर बाँचे
स्कार्पियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा २ जनाको मृत्यु

स्कार्पियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा २ जनाको मृत्यु
सर्लाहीमा जसपा मधेश अध्यक्ष अशोक यादव पक्राउ

सर्लाहीमा जसपा मधेश अध्यक्ष अशोक यादव पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित