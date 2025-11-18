युट्युबमा रिलिज भयो ‘ऊनको स्वीटर’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । विपिन कार्की र मिरूना मगर स्टारर फिल्म ‘ऊनको स्वीटर’ बिहीबारदेखि युट्युबमा रिलिज भएको छ । नवीन चौहान निर्देशित फिल्म निर्माता कम्पनी आर्टमाण्डूको युट्युब च्यानलबाट रिलिज भएको हो ।
हल रिलिजको ९ महिनापछि फिल्म इन्टरनेट प्लाटफर्ममा डेब्यू गरेको हो । यो फिल्म २६ बैशाखमा हलमा रिलिज भएको थियो । चलचित्र विकास बोर्डको आधिकारिक बक्सअफिसमा यो फिल्मले १० करोड ६२ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ । निर्माताको दाबी १२ करोड ग्रस छ ।
यो फिल्मले भारतमा मात्र डेढकरोड भारु कमाएको विवरण हालै बाहिर आएको थियो । सुन्दर र सरल प्रेमकथामा आधारित यो फिल्ममा विपिन र मिरुनाको शीर्ष भूमिका छ ।
सुनील पोखरेल, माओत्से गुरूङ, विल्सनविक्रम राई, प्रेम सुब्बा, एलेक्स पारस, परिक्षा लिम्बु, सुरज तमु, शारदा देवी सिलवाल, मेनुका प्रधानलगायतको पनि अभिनय छ ।
