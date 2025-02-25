एक्सपर्ट श्री भगवती क्लबको मुख्य प्रायोजक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ माघ, काठमाडौं । एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसेज महाराजगन्जले ए डिभिजन टोली श्री भगवती क्लबलाई मुख्य प्रायोजन गरेको छ । एक्सपर्ट एजुकेसनका निर्देशक जयराम अर्याल र श्री भगवतीका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले समझौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता एक वर्षको रहने बताइएको छ । श्री भगवतीले राष्ट्रिय लिगलगायत खेल्ने सबै प्रतियोगितामा एक्सपर्टको लोगो आफ्नो जर्सीमा प्रयोग गर्नेछ । अब क्लबको नाम एक्सपर्ट एजुकेसन टोखा नगरपालिका श्री भगवती रहने छ ।
जारी राष्ट्रिय लिगमा श्री भगवतीले यसअघि एक्सपर्टको लोगो प्रयोग गरेको थिएन । २ खेलमा टोलीले १ अंक जोडेको छ । पहिलो खेलमा चर्च ब्वाइजसँग बराबरी खेलेको श्री भगवती दोस्रो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबसँग पराजित भएको थियो । श्री भगवती यसै वर्ष ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको थियो ।
एक्सपर्ट एजुकेसनका निर्देशक अर्यालले श्री भगवतीसँग विगतबाट सहकार्य गर्दै आएकोमा अहिले मुख्य प्रायोजकका रुपमा अझै फराकिलो भएर आवद्ध हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
उनले खेलकुदमा कुनै जात र धर्म नरहने भएकाले यसले सबैलाई समेट्ने बताए । उनले सहयोगका लागि सधैं तयार रहेको बताए ।
श्री भगवतीका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रायोजनका लागि एक्सपर्टलाई धन्यवाद दिए । श्रेष्ठले २०४७ सालमा टोखामा क्लब स्थापना भएको स्मरण गर्दै टोली ए डिभिजनमा पुग्नुमा टोखा नगरपालिका र त्यसका सबै वडाको सहयोग रहेको बताए ।
श्री भगवतीका कप्तान अशोक खवासले हौसला र साथका लागि एक्सपर्टलाई धन्यवाद दिए । उनले आफूहरुबाट गरिएको आशा पूरा गर्न र क्लबको परिचय बनाउन कोशिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
श्री भगवतीका पूर्व अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का केन्द्रीय सदस्य मनिष जोशीले यो सम्झौताले खेलकुद र शिक्षा को सहकार्य भएको बताउदै बी डिभिजनदेखि नै एक्सपर्टको सहयोग रहेको स्मरण गरे ।
नेपालयका सुबासचन्द्र प्रधानले फुटबललगायत खेलकुदका अन्य प्रतियोगिता आयोजनाका लागि एक्सपर्टको सधैं साथ रहने रहेको स्मरण गरे । उनले श्री भगवतीलाई सफलताको शुभकामना दिए ।
सोही अवसरमा एक्सपर्टले टोलीका खेलाडीलाई गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरेको थियो ।
