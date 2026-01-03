एसिया प्यासिफिक एलिट यू-१४ ट्रफी खेल्न शिभाली अस्ट्रेलियामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ माघ, काठमाडौं । नेपाली टेनिस खेलाडी शिभाली गुरुङ एसिया पेसिफिक एलिट यू-१४ ट्रफी खेल्न अस्ट्रलियाको मेलबर्न पुगेकी छिन् । प्रतियोगिता जनवरी २८ देखि ३० तारिखसम्म हुनेछ ।
एसियामा यू-१४ उमेरसमूहमा चौथो वरीयताकी शिभाली मलेसियामा केही साताको प्रशिक्षणपछि मेलबर्न गएकी हुन् ।
मेलबर्नमा शिभालीलाई भिक्टोरिया तमु समाजका अध्यक्ष तेज गुरुङ, उपाध्यक्ष अशोक गुरुङ लगायत पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।
१५ वर्षको उमेरमै नेपाली टेनिसमा सनसनी मच्चाइरहेकी शिभाली ग्रान्डस्लाम टेनिसका लागि छनोट हुने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन् ।
